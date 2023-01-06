Путешествия во времени с помощью черной дыры: что будет с человеком и возможно ли это вообще

Черные дыры образуют естественные "машины времени", но в ближайшее время люди точно не смогут увидеть динозавров.

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Одни из самых необычных объектов во Вселенной, черные дыры, представляют собой своеобразные "машины времени", с помощью которых можно попасть, как в прошлое, так и в будущее. Но человечеству не стоит строить планы в ближайшее время увидеть, как по-настоящему выглядели динозавры. Во-первых, у нас нет таких космических кораблей, которые бы доставили людей к черной дыре, а во-вторых, и это самое главное, попытка отправиться в прошлое с помощью черной дыры может стать последним, что сделает любой человек в своей жизни. Можно ли использовать черные дыры для перемещений во времени и что будет с человеком, который это сделает, рассказал ученый Сэм Бэрон из Австралийского католического университета изданию Live Science.

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Что такое черные дыры?

Перед тем, как говорить о перемещениях во времени, нужно понимать, что из себя представляют черные дыры. Черные дыры являются одними из самых плотных и самых тяжелых объектов во Вселенной. Они появляются тогда, когда огромная звезда во время своей смерти сжимается и превращается не в нейтронную звезду, а именно в черную дыру.

[ + – ] Черные дыры являются одни ми из самых плотных и самых тяжелых объектов во Вселенной. Они появляются тогда, когда огромная звезда во время своей смерти сжимается и превращается не в нейтронную звезду, а именно в черную дыру Фото: Scitech Daily

Как и все звезды, а также планеты в космосе, черные дыры имеют свое гравитационное поле. Именно оно заставляет нашу Землю кружить вокруг Солнца, а также позволяет всем людям и другим живым существам на планете не улететь в космос, благодаря гравитационному притяжению.

"Чем большей массой обладает объект, тем сильнее его гравитационное поле. Именно оно затрудняет полеты в космос для людей. Поэтому нам приходится строить мощные ракеты, которые бы преодолели земное притяжение. Но у черной дыры настолько сильное гравитационное поле, что даже свет не может его покинуть, а это, кстати, самая быстрая вещь во Вселенной. По крайней мере известная ученым сегодня", — говорит Бэрон.

Именно поэтому черные дыры и называют черными, ведь они не отражают свет.

Искривление пространства

"Общая теория относительности Эйнштейна говорит о том, что вся материя и энергия во Вселенной искривляют и растягивают пространство. И чем большую массу имеет объект, тем больше он искривляет пространство вокруг себя. Что касается черной дыры, то любой объект, который приблизится к ней и попадет в нее, не может ее покинуть, потому что она создает своеобразную впадину. Свет не может выйти отсюда по той же причине, ведь склоны этой впадины очень крутые, и свет не может набрать нужную скорость", — говорит Бэрон.

В любой черной дыре, есть определенная точка, где склоны этой впадины становятся настолько крутыми, что уже ничего не может выйти из черной дыры и она называется горизонтом событий.

[ + – ] В любой черной дыре, есть определенная точка, где склоны этой впадины становятся настолько крутыми, что уже ничего не может выйти из черной дыры и она называется горизонтом событий Фото: NASA

Искривление времени

"Если искривляется пространство возле черной дыры, то значит искривляется и время. Время возле черной дыры идет намного медленнее, чем на Земле. Например, 1 год здесь будет равен 80 годам на нашей планете", — говорит Бэрон.

Получается, что черные дыры можно использовать для путешествий во времени. Например, если попытаться увидеть будущее, то нужно пролететь рядом с черной дырой, а затем вернуться на Землю. По словам Бэрона, пока космический корабль не пересечет горизонт событий, то у него есть шанс вырваться из гравитационного поля черной дыры.

Временная петля

"Если с путешествием в будущее разобрались, то как попасть в прошлое с помощью черной дыры? На самом деле, здесь начинается самое интересное, ведь черная дыра очень сильно искривляет время и формирует временные петли. Например, возьмите лист бумаги и соедините два конца листа вместе. Вот вам и временная петля, именно это черная дыра и делает со временем", — говорит Бэрон.

По словам ученого, если попасть в эту временную петлю, которая называется замкнутая времениподобная кривая, то человек окажется в точке пространства, где события начинаются в будущем и заканчиваются в прошлом.

Также внутри этой временной петли будет сложно понять, что является причиной, а что следствием тех или иных событий. То, что произошло в прошлом становится причиной того, что появилось в будущем, но эти события в будущем становятся причиной того, что произошло в прошлом.

[ + – ] По словам ученого, если попасть в эту временную петлю, которая называется замкнутая времениподобная кривая, то человек окажется в точке пространства, где события начинаются в будущем и заканчиваются в прошлом Фото: ScienceAlert

Что будет с человеком, который захочет использовать черную дыру для путешествий во времени?

По словам Бэрона, использование черной дыры, как естественной машины для перемещения во времени, это, мягко говоря, проблематичный процесс.Если люди на космическом корабле достигнут черной дыры и захотят отправится в далекое прошлое, то, по словам Бэрона, у них на пути встанут три проблемы:

Во-первых, отравится в прошлое можно только в то время, когда эта черная дыра уже существовала. То есть, если она появилась 65 млн лет назад, уже после того, как вымерли динозавры, то этих животных увидеть будет невозможно.

Во-вторых, для путешествия во времени космическому кораблю нужно будет пересечь горизонт событий, чтобы попасть во временную петлю. Но чтобы покинуть эту петлю в определенное время, кораблю нужно будет покинуть пределы горизонта событий. Теоретически это возможно, если набрать скорость, которая превышает скорость света. Но пока что ученые точно уверены, что ничто во Вселенной не может набрать такую скорость.

В-третьих, что покажется наиболее неприятной проблемой для человека, стоит учитывать тот факт, что во время пересечение горизонта событий и космический корабль и все люди на борту подвергнутся процессу "спагеттификации". Как бы это вкусно не звучало, но это гибельный для человека процесс. В это время тело человека растянется в пространстве в виде спагетти. И скорее всего это будет настолько тонкая линия, что она будет похожа на линию из атомов, уходящих по спирали в пустоту черной дыры.

"В ближайшем будущем путешествия во времени с помощью черной дыры будут невозможны, и будут ли они возможны вообще когда-либо, до сих пор не ясно", — говорит Бэррон.

Как уже писал Фокус, ученые представили новую теорию о путешествиях во времени, которая говорит о том, что прошлое все же можно менять.