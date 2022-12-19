Путешествия во времени возможны без временных парадоксов: что выяснили ученые

Теория австралийского ученого говорит о том, что изменить прошлое без катастрофических последствий возможно.

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Пока что настоящая машина времени не создана, и никто из людей не путешествовал во времени. Но ученые продолжают создавать теории, которые пытаются объяснить, настолько это возможно сделать без получения временных парадоксов. Математические расчеты австралийского ученого показывают, что такая теоретическая возможность существует, пишет ScienceAlert.

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Путешествия во времени вызывают очень много проблем для фундаментальных правил Вселенной. По крайней мере такой вывод можно сделать на основание многих фантастических книг и фильмов, таких как знаменитая трилогия "Назад в будущее". Например, во время перемещения в прошлое может возникнуть временной парадокс: если вернуться на несколько десятилетий назад и помешать своим родителям встретить друг друга, то как вообще такой человек может существовать в будущем, чтобы совершить путешествие во времени?

[ + – ] В фильме "Назад в будущее" имеются постоянные предупреждения об опасности изменения своего прошлого Фото: Скриншот

Парадокс убитого дедушки

Этот парадокс более известен, как "Парадокс убитого дедушки" и о нем впервые заговорили писатели-фантасты еще в 30-40 годах прошлого века. Суть парадокса состоит в следующем: человек возвращается в прошлое, убивает своего дедушку, соответственно не рождается его отец и конечно же не должен родиться он сам. Но если этот человек все же смог отправиться в прошлое, значит его дедушка остался жив. Таким образом появляется временной парадокс. Одни из вариантов решения этого парадокса писатели тогда предложили следующий: если такое происходит, значит существует свобода воли и человек может действовать в прошлом как хочет, ведь он не может изменить свое настоящее.

Путешествия во времени реальны и без последствий?

В своей научной работе Жермен Тобар из Университета Квинсленда, Австралия, предложил свою теорию о том, как сделать путешествия во времени реальными без временных парадоксов.

"Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени, когда событие может существовать как в прошлом, так и в будущем самостоятельно", — говорит Тобар.

Исследование ученого, во время которого он провел разные математические расчеты, показывает, что пространство-время потенциально может адаптироваться к изменениям, чтобы не появились временные парадоксы.

"Представьте себе путешественника во времени, который отправился в прошлое, чтобы остановить распространите пандемии COVID-19, но если ему это удастся, то это значит, что этой болезни не будет и он не вернется в прошлое, чтобы ее победить. Но расчеты показывают, что пандемия все же появится каким-то образом, чтобы устранить временной парадокс, а это значит, что ее не остановить", — говорит Тобар.

[ + – ] В своей научной работе Жермен Тобар из Университета Квинсленда, Австралия, предложил свою теорию того, как сделать путешествия во времени реальными без временных парадоксов Фото: ScienceAlert

Изменить прошлое можно?

Исследование Тобара рассматривает влияние детерминированных процессов, без какой-либо случайности, на произвольное количество областей в пространственно-временном континууме и показывает, как две замкнутые временные кривые, как и предсказывал Эйнштейн, могут существовать в соответствии с правилами свободы воли и классической физики.

Математическая модель Тобара показывает, что путешественник во времени может делать в прошлом все, что угодно, при этом не создавая никаких временных парадоксов. Но естественно все изучения возможности перемещений во времени все еще остаются только в виде математических моделей и не имеют реальных аналогов.

Стивен Хокинг также предполагал, что перемещения во времени возможны и новое исследование говорит о том, что можно делать в прошлом все, что захочется, ведь все вокруг адаптируется к изменениям и не произойдет никаких нарушений в будущем.

"Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут корректироваться сами собой, чтобы избежать каких-либо несоответствий. Путешествия во времени со свободной волей теоретически возможны без каких-либо парадоксов", — говори Тобар.

Фокус уже писал о еще одной теории, которая говорит о том, что путешествия во времени можно сделать реальностью и канадский ученый объяснил все варианты развития событий.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли "доказательства" существования путешествий во времени в древних иероглифах.