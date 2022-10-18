В древних иероглифах нашли "доказательства" существования путешествий во времени и инопланетян

Любители теории заговоров обнаружили сразу доказательства и перемещений во времени, и участия инопланетян в строительстве пирамид.

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Конспирологи то и дело просматривают старинные картины, изображения на арфах и алтарях в поисках доказательств того, что путешествия во времени действительно существуют. В этот раз они обратили свой взор на древние египетские иероглифы, обнаруженные в храме фараона Сети I в Абидосе (Египет), Daily Star.

Египетским иероглифам порядка 3 тысяч лет, и по мнению конспирологов, они изображают ни что иное, как современные самолеты и вертолеты. На этом можно было бы и закончить, но к спору подключились уфологи.

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Стивен Мира, председатель Манчестерской ассоциации паранормальных исследований и обучения обратился к этим 3000-летним иероглифам на конференции сторонников НЛО. По его словам, это не просто доказательства перемещений во времени, но нечто куда большее — например, свидетельства участия внеземной жизни в строительстве египетских пирамид.

По мнению Мира, эти иероглифы служат доказательством того, древние египтяне. По видимому, наблюдали, как внеземные существа трудятся не покладая рук над строительством пирамид. А может просто руководят процессом, кто знает.

Конспирологи, которые считают, что именно инопланетянам мы обязаны Стоунхенджем, также уверены в том, что гуманоиды принимали непосредственное участие и в возведении пирамид. И теперь, как им кажется, у них есть все необходимые доказательства.

Во время конференции Стивен Мира обратился к аудитории с просьбой обратить внимание на изображения "вертолетов" — якобы на них можно рассмотреть лопасть несущего винта и нечто похожее на руль направления. Мира не стал настаивать, что древние египтяне изобразили именно современный вертолет, но предложил всем задуматься, кто и для чего нанес эти рисунки на стены.

Впрочем уфологи с конспирологами ликовали не долго. В обсуждение вступил блог, расследующий заявления о внеземном участии. Оказалось, что иероглифы на стенах храма — всего лишь "пиктограммы" имен фараонов. У фараонов было пять имен и каждое из них начиналось с определенных пиктограмм, они то и изображены на стенах храма.

Ранее Фокус писал, что конспирологи рассмотрели "путешественника во времени" на картине 1937 года — его выдал айфон в руках.