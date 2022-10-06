На картине 1937 года запечатлен "путешественник во времени" с айфоном. Конспирологи ликуют

Приверженцы существования путешествий сквозь время и пространство считают, что пробил их час — наконец-то они получили доказательства того, что люди способны перемещаться во времени.

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Знал бы итальянский абстракционист Умберто Романо сколько шума наделает его картина "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда" в 2022 году, возможно передумал бы ее писать. Конспирологи со всего мира усмотрели в работе живописца доказательство того, что люди действительно могут путешествовать во времени, пишет Daily Star.

Картина Умберто Романо была написана в 1937 году. Мастер изобразил на ней колониальную сцену торговли в Америке 17-го века. На картине запечатлен бартер английского торговца мехом Уильяма Пинчона с коренными американцами.

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Внимание зоркого глаза любителей путешествий во времени привлекла часть картины, на которой человек держит нечто в руках и смотрит в него, будто в свой новенький iPhone. Конспирологи обратили внимание не только на загадочный объект, но и на то, как человек держит его в руки — не будем спорить, каждый второй из нас именно так и пролистывает ленту Фейсбука в свободное время.

[ + – ] Тот самый человек на картине Умберто Романо. Фото: US Postal Service

Теперь конспирологи ликуют — наконец-то им удалось заполучить настоящее доказательство того, что путешественники во времени существуют. Да еще и пользуются новенькими iPhone.

Впрочем ученые не остались в стороне и разбили теорию заговорщиков в пух и прах. Отметим, что фреску Умберто Романо не трогали более 80 лет, с того момента, как она была написана. И умер автор работы еще в 1982 году, за 35 лет до выхода в свет первого iPhone — так откуда ему знать, как он выглядел?

Эксперты уверяют, что ответ достаточно прост — вероятнее всего, на картине изображен человек с зеркалом. Да-да, смотреться можно не только в экран телефона, но и в зеркало. Дело в том, что в 17-веке торговцы не редко торговали зеркалами и, по видимому, человек на картине попросту любуется своим отражением.

Ранее Фокус писал о том, что британские уфологи бьют тревогу — Землю планирует захватить армия 15-сантиметровых инопланетян.