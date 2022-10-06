На картині 1937 року зображений "мандрівник у часі" з айфоном. Конспірологи тріумфують

Прихильники існування подорожей крізь час і простір вважають, що настав їх час — вони нарешті отримали докази того, що люди здатні пересуватися в часі.

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Знав би італійський абстракціоніст Умберто Романо скільки галасу наробить його картина "Містер Пінчон та поселення Спрінгфілд" у 2022 році, можливо, передумав би її писати. Конспірологи з усього світу побачили в роботі художника доказ того, що люди справді можуть подорожувати в часі, пише Daily Star.

Картина Умберто Романо написана 1937 року. Майстер зобразив на ній колоніальну сцену торгівлі в Америці 17 століття. На картині знято бартер англійського торговця хутром Вільяма Пінчона з корінними американцями.

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Увагу пильного ока любителів подорожей у часі привернула частина картини, на якій людина тримає щось у руках і дивиться в нього, наче у свій новенький iPhone. Конспірологи звернули увагу не лише на загадковий об'єкт, а й на те, як людина тримає його в руках — не сперечатимемося, кожен другий з нас саме так і перегортає стрічку фейсбука у вільний час.

[ + – ] Та сама людина на картині Умберто Романо Фото: картина

Тепер конспірологи тріумфують — нарешті їм вдалося отримати справжній доказ того, що мандрівники в часі існують. Та ще й користуються новими iPhone.

Втім вчені не залишилися осторонь і розбили теорію змовників у пух і порох. Зазначимо, що фреску Умберто Романо не чіпали понад 80 років, відтоді як її написали. І помер автор роботи ще 1982 року, за 35 років до виходу у світ першого iPhone — то звідки йому знати, як він виглядав?

Експерти запевняють, що відповідь досить проста — найімовірніше, на картині зображено людину з дзеркалом. Так-так, виглядати можна не тільки в екран телефону, а й у дзеркало. Річ у тому, що в 17-му столітті торговці часто торгували дзеркалами і, мабуть, людина на картині просто милується своїм відображенням.

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