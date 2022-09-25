Армія 15-сантиметрових інопланетян готується захопити Землю: британські уфологи в паніці

Планеті загрожують супервулкани та глобальне потепління, не вистачало лише армії інопланетян.

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Британська асоціація дослідження НЛО (BUFORA) виступила з новою скандальною заявою — на Землю висадилися крихітні марсіанські розвідники, пише Daily Star.

Відповідні дані були отримані BUFORA від одного із спостерігачів. Жінка повідомила, що бачила крихітну гуманоїдну фігуру. Зазначимо, що за останній рік у Великій Британії зафіксували понад 250 повідомлень про зустріч з інопланетянами та невідомими літальними об'єктами.

Так, за словами спостерігачки, вона зустрілася з крихітним, буквально "кишеньковим" інопланетянином розміром лише 15 сантиметрів. Інші спостерігачі припустили, що він може бути розвідником з Марса.

Інші спостерігачі також озвучили божевільніші теорії — наприклад, що таких 15-сантиметрових розвідників може бути багато на планеті. Понад те, вони нібито готують плацдарм для повномасштабного вторгнення інопланетного життя на Землю.

Співробітники BUFORA спробували отримати більше інформації від спостерігачки, яка зустрілася з крихітним гуманоїдом, але марно. Жінка відмовилася надавати будь-яку інформацію, побоюючись відплати "марсіаніна". Водночас у BUFORA заявили, що у них немає жодних підстав сумніватися в описах, які надала свідок.

Зазначимо, що з усіх понад 250 заяв про зустріч з інопланетянами, невідомими літальними об'єктами і навіть свідоцтв про викрадення інопланетянами, до 98% мають цілком звичайне тривіальне пояснення і не мають нічого спільного з інопланетним життям.

Раніше Фокус писав про те, що NASA почали своє розслідування інопланетного життя, незалежне від Пентагону.

До речі, ще одну дику теорію судного дня, який було призначено на 24 вересня, було викрито днями.