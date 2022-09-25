Армия 15-сантиметровых инопланетян готовится захватить Землю: британские уфологи в панике

Планете угрожают супервулканы и глобальное потепление, не хватало лишь армии инопланетян.

Related video

Британская ассоциация исследования НЛО (BUFORA) выступила с новым скандальным заявлением — на Землю высадились крошечные марсианские разведчики, пишет Daily Star.

Соответствующие данные были получены BUFORA от одного из наблюдателей. Женщина сообщила, что видела крошечную гуманоидную фигуру. Отметим, что за последний год в Великобритании зафиксировали более 250 сообщений о встрече с инопланетянами и неопознанными летающими объектами.

Так, по словам наблюдательницы, она встретилась с крошечным, буквально "карманным" инопланетянином размером всего 15 сантиметров. Другие наблюдатели предположили, что он может оказаться разведчиком с Марса.

Другие наблюдатели также озвучили более безумные теории — например, что таких 15-сантиметровых разведчиков может быть множество на планете. Более того, они якобы готовят плацдарм для полномасштабного вторжения инопланетной жизни на Землю.

Сотрудники BUFORA попытались получить больше информации от наблюдательницы, которая встретилась с крохотным гуманоидом, но тщетно. Женщина отказалась предоставлять какую-либо еще информацию, опасаясь возмездия "марсианина". В то же время в BUFORA заявили, что у них нет никаких оснований сомневаться в описаниях, которые предоставила свидетельница.

Отметим, что из всех более 250 заявлений о встрече с инопланетянами, неизвестными летающими объектами и даже свидетельств о похищениях инопланетянами, до 98% имеют совершенно обычное тривиальное объяснение и не имеют ничего общего с инопланетной жизнью.

Ранее Фокус писал о том, что NASA начали свое расследование инопланетной жизни, независимое от Пентагона.

Кстати, еще одна дикая теория судного дня, который был назначен на 24 сентября, была разоблачена на днях.