Тайна "судного дня", назначенного на 24 сентября раскрыта: что произойдет

Вспышка на Солнце уничтожит все живое на Земли и мир погрузится во тьму — рассказываем, что на самом деле произойдет завтра и почему взорвались соцсети.

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Социальные сети взорвались предупреждениями о "судном дне", назначенным уже на завтра, 24 сентября. Мир погрузится во тьму из-за массового отключения электричества, а мощнейшая вспышка на Солнце положит конец всему живому на Земле — такими заявлениями пестрят соцсети, пишет Daily Star.

Однако, что на самом деле происходит и почему заговор "судного дня" 24 сентября набрал такую популярность. Давайте разберемся.

Во время своего выступления лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что "это 24 сентября останется в нашей памяти и в будущем". За этим заявлением последовали еще множество других, предвещающих конец жизни на Земле.

Теоретики апокалиптического заговора сделали беспрецедентные заявления о том, что все станет чрезвычайно плохо для жителей планеты уже завтра, 24 сентября. А затем шумиха перебросилась в TikTok — хэштег "24 сентября" тут же стал супер популярным.

Итак, что именно произойдет никто не знает, однако рассматриваются три основные теории:

Во-первых, мощнейшая вспышка на Солнце произойдет именно 24 сентября и она будет настолько сильной, что уничтожит все живое на планете.

Во-вторых, в этот день произойдет массовое отключение электроэнергии, которое затронет большинство стран — мир погрузится во тьму, наступят темные времена и мы вернемся к жизни вне благ цивилизации.

В-третьих, Дональд Трамп озвучит решение вновь баллотироваться на пост президента США.

Погрузиться во тьму и исчезнуть с лица Земли — такая себе перспектива, впрочем, как и возвращение Дональда Трампа на пост главы США. Но как уж есть, теории придумывали не мы.

Но разгадка судного дня оказалась куда более простой, чем кто-либо мог предположить. Речь Фридриха Мерца, положившая начало конспирологической теории судного дня была произнесена 27 февраля 2022 года, спустя три дня после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И разгадка заключается в том, что господин Мерц просто оговорился. В своей речи он имел ввиду 24 февраля, когда Россия напала на Украину.

В общем, расходимся, судного дня не предвидится 24 сентября. Как сказал один из пользователей социальной сети, сильные мира сего вряд ли станут предупреждать о конце мира простых граждан заблаговременно, вероятнее всего они "сядут в ракету и оставят нас умирать".

А теперь серьезно. Ранее Фокус писал о том, что Антарктический ледник судного дня тает быстрее, чем за последние 5500 лет — вот эта проблема действительно угрожает привычной жизни на Земле.