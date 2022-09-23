Таємниця "судного дня", призначеного на 24 вересня, розкрита: що відбудеться

Спалах на Сонці знищить все живе на Землі і світ зануриться у темряву — розповідаємо, що насправді відбудеться завтра і чому вибухнули соцмережі.

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Соціальні мережі вибухнули попередженнями про "судний день", призначений уже завтра, 24 вересня. Світ порине у темряву через масове відключення електрики, а найпотужніший спалах на Сонці покладе край всьому живому на Землі — такими заявами рясніють соцмережі, пише Daily Star.

Однак, що насправді відбувається і чому змова судного дня 24 вересня набрала такої популярності. Розберімося.

Під час свого виступу лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц заявив, що "це 24 вересня залишиться у нашій пам'яті та у майбутньому". За цією заявою пішло ще безліч інших, що передвіщають кінець життя на Землі.

Теоретики апокаліптичної змови зробили безпрецедентні заяви про те, що все стане надзвичайно погано для мешканців планети вже завтра, 24 вересня. А потім галас перекинувся в TikTok — хештег "24 вересня" відразу став супер популярним.

Отже, що саме станеться ніхто не знає, проте розглядаються три основні теорії:

По-перше, найпотужніший спалах на Сонці відбудеться саме 24 вересня і він буде настільки сильним, що знищить все живе на планеті.

По-друге, цього дня відбудеться масове відключення електроенергії, яке торкнеться більшості країн — світ порине у темряву, настануть темні часи і ми повернемося до життя поза благами цивілізації.

По-третє, Дональд Трамп озвучить рішення знову балотуватися на пост президента США.

Поринути у темряву і зникнути з лиця Землі — така собі перспектива, втім, як і повернення Дональда Трампа на посаду глави США. Але як є, теорії вигадували не ми.

Але розгадка судного дня виявилася набагато простішою, ніж будь-хто міг припустити. Промова Фрідріха Мерца, яка започаткувала конспірологічну теорію судного дня, виголошена 27 лютого 2022 року, через три дні після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І розгадка полягає в тому, що пан Мерц просто обмовився. У своїй промові він мав на увазі 24 лютого, коли Росія напала на Україну.

Загалом, розходимося, судний день не передбачається 24 вересня. Як сказав один із користувачів соціальної мережі, сильні світу цього навряд чи будуть попереджати про кінець світу простих громадян завчасно, найімовірніше вони "сядуть у ракету і залишать нас помирати".

А тепер серйозно. Раніше Фокус писав про те, що Антарктичний льодовик судного дня тане швидше, ніж за останні 5500 років — ця проблема справді загрожує звичному життю на Землі.