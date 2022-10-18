У стародавніх ієрогліфах знайшли "докази" існування подорожей у часі та інопланетян

Любителі теорії змов виявили одразу докази і переміщень у часі, і участі інопланетян у будівництві пірамід.

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Конспірологи постійно переглядають старовинні картини, зображення на арфах і вівтарях у пошуках доказів того, що подорожі в часі справді існують. Цього разу вони звернули свій погляд на стародавні єгипетські ієрогліфи, виявлені в храмі фараона Мережі I в Абідосі (Єгипет), Daily Star.

Єгипетським ієрогліфам близько 3 тисяч років, і на думку конспірологів, вони зображують ніщо інше, як сучасні літаки та гелікоптери. На цьому можна було б закінчити, але до суперечки підключилися уфологи.

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Стівен Міра, голова Манчестерської асоціації паранормальних досліджень та навчання звернувся до цих 3000-річних ієрогліфів на конференції прихильників НЛО. За його словами, це не просто докази переміщень у часі, а дещо більше — наприклад, свідчення участі позаземного життя у будівництві єгипетських пірамід.

На думку Міри, ці ієрогліфи є доказом того, що давні єгиптяни, очевидно, спостерігали, як позаземні істоти працюють, не покладаючи рук, над будівництвом пірамід. А може просто керують процесом, хтозна.

Конспірологи, які вважають, що саме інопланетянам ми завдячуємо Стоунхенджем, також впевнені в тому, що гуманоїди брали безпосередню участь у будівництві пірамід. І тепер, як їм здається, вони мають всі необхідні докази.

Під час конференції Стівен Міра звернувся до аудиторії з проханням звернути увагу на зображення "вертольотів" — нібито на них можна розглянути лопать співвісного гвинта і щось схоже на кермо напрямку. Міра не наполягав, що стародавні єгиптяни зобразили саме сучасний вертоліт, але запропонував усім задуматися, хто і для чого наніс ці малюнки на стіни.

Втім уфологи з конспірологами тріумфували не довго. В обговорення вступив блог, який розслідує заяви про позаземну участь. Виявилося, що ієрогліфи на стінах храму — лише "піктограми" імен фараонів. Фараони мали п'ять імен і кожне з них починалося з певних піктограм, вони й зображені на стінах храму.

Раніше Фокус писав, що конспірологи розглянули "мандрівника в часі" на картині 1937 — його видав айфон в руках.