Подорожі у часі можливі без тимчасових парадоксів: що з'ясували вчені

Теорія австралійського вченого свідчить, що змінити минуле без катастрофічних наслідків можливо.

Related video

Поки що справжня машина часу не створена і ніхто з людей не мандрував у часі. Але вчені продовжують створювати теорії, які намагаються пояснити, чи настільки це можливо зробити без отримання тимчасових парадоксів. Математичні розрахунки австралійського вченого показують, що така теоретична нагода існує, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Подорожі у часі викликають дуже багато проблем для фундаментальних правил Всесвіту. Принаймні такий висновок можна зробити на основі багатьох фантастичних книг і фільмів, таких як знаменита трилогія "Назад у майбутнє". Наприклад, під час переміщення у минуле може виникнути тимчасовий парадокс: якщо повернутися на кілька десятиліть тому і перешкодити своїм батькам зустріти один одного, то як взагалі така людина може існувати в майбутньому, щоб здійснити подорож у часі?

[ + – ] У фільмі "Назад у майбутнє" є постійні попередження про небезпеку зміни свого минулого Фото: Скриншот

Парадокс убитого дідуся

Цей парадокс більш відомий як "Парадокс убитого дідуся" і про нього вперше заговорили письменники-фантасти ще в 30-40 роках минулого століття. Суть феномена полягає в наступному: людина повертається в минуле, вбиває свого дідуся, відповідно не народжується його батько і звичайно ж не повинен народитися він сам. Але якщо ця людина все ж таки змогла вирушити в минуле, значить його дідусь залишився живим. У такий спосіб з'являється тимчасовий парадокс. Одні з варіантів вирішення цього парадоксу письменники тоді запропонували наступний: якщо таке відбувається, значить існує свобода волі і людина може діяти в минулому як хоче, адже вона не може змінити свого сьогодення.

Подорожі в часі є реальними і без наслідків?

У своїй науковій роботі Жермен Тобар з Університету Квінсленду, Австралія, запропонував свою теорію про те, як зробити подорожі в часі реальними без тимчасових парадоксів.

"Загальна теорія відносності Ейнштейна передбачає існування тимчасових петель або подорожей у часі, коли подія може існувати як у минулому, так і в майбутньому самостійно", — говорить Тобар.

Дослідження вченого, під час якого він провів різні математичні розрахунки, показує, що простір-час потенційно може адаптуватися до змін, щоби не з'явилися тимчасові парадокси.

"Уявіть собі мандрівника у часі, який вирушив у минуле, щоб зупинити поширення пандемії COVID-19, але якщо йому це вдасться, то це означає, що цієї хвороби не буде і він не повернеться до минулого, щоб її перемогти. Але розрахунки показують, що пандемія все ж таки з'явиться якимось чином, щоб усунути тимчасовий парадокс, а це означає, що її не зупинити», — каже Тобар.

[ + – ] У своїй науковій роботі Жермен Тобар з Університету Квінсленду, Австралія, запропонував свою теорію того, як зробити подорожі в часі реальними без тимчасових парадоксів. Фото: ScienceAlert

Змінити минуле можна?

Дослідження Тобара розглядає вплив детермінованих процесів, без будь-якої випадковості, на довільну кількість областей у просторово-часовому континуумі і показує, як дві замкнуті тимчасові криві, як і передбачав Ейнштейн, можуть існувати відповідно до правил свободи волі та класичної фізики.

Математична модель Тобара показує, що мандрівник у часі може робити у минулому все, що завгодно, при цьому не створюючи жодних часових парадоксів. Але, природно, всі вивчення можливості переміщень у часі все ще залишаються тільки у вигляді математичних моделей і не мають реальних аналогів.

Стівен Хокінг також припускав, що переміщення в часі можливі, і нове дослідження свідчить про те, що можна робити в минулому все, що захочеться, адже все довкола адаптується до змін і не відбудеться жодних порушень у майбутньому.

"Як би ви не намагалися створити парадокс, події завжди коригуватимуться самі собою, щоб уникнути будь-яких невідповідностей. Подорожі у часі з вільною волею теоретично можливі без будь-яких парадоксів", — каже Тобар.

Фокус вже писав про ще одну теорію, яка говорить про те, що подорожі в часі можна зробити реальністю і канадський учений пояснив усі варіанти розвитку подій.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли "докази" існування подорожей у часі в давніх ієрогліфах.