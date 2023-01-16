Космический телескоп Хаббл увидел, как черная дыра "съедает" звезду и превращает ее в пончик (видео)

В NASA создали анимацию, которая показывает, как черная дыра "обедает" звездой на расстоянии в 300 млн световых лет от нас.

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Космический телескоп Хаббл запечатлел последние моменты жизни звезды, перед тем, как ее начала поглощать черная дыра. Перед самим поглощением эта звезда превратилась в нечто похожее на космический пончик. Для более детального понимания происходящего на расстоянии в 300 млн световых лет события в NASA создали анимацию, которая показывает, как черная дыра "обедает" звездой, пишет FoxNews.

Благодаря очень сильному излучению, которое выпускает черная дыра в центре галактики ESO 583-G004, ученым удалось увидеть с помощью космического телескопа Хаббл, как происходит процесс поглощения черной дырой близкой к ней звезды. Это событие получило название AT2022dsb и произошло оно на расстоянии в 300 млн световых лет от нас.

[ + – ] Благодаря очень сильному излучению, которое выпускает черная дыра в центре галактики ESO 583-G004, ученым удалось увидеть с помощью космического телескопа Хаббл, как происходит процесс поглощения черной дырой близкой к ней звезды. Это событие получило название AT2022dsb и произошло оно на расстоянии в 300 млн световых лет от нас Фото: NASA

Черные дыры, которые находятся в центре галактики имеют массу в миллионы масс Солнца, имеют просто огромную гравитацию. Поэтому бывает так, что некоторые звезды подлетают слишком близко к таким черным дырам и их притягивает гравитация космических монстров.

После того, как звезда попала в "цепкие лапы" черной дыры начинается ее разрушение и это событие называется приливным разрушением. Изначально звезда растягивается, а затем ее вещество начинает окружать черную дыру, в результате чего, как в данном случае умершая звезда превращается в газовый диск похожий на пончик.

[ + – ] После того, как звезда попала в "цепкие лапы" черной дыры начинается ее разрушение и это событие называется приливным разрушением. Изначально звезда растягивается, а затем ее вещество начинает окружать черную дыру, в результате чего, как в данном случае умершая звезда превращается в газовый диск похожий на пончик Фото: NASA

По словам ученых, этот диск, который образовался в процессе поглощения черной дырой звезды, по размерам эквивалентен размеру Солнечной системы.

Именно в процессе приливного разрушения черная дыра разрывает звезду на части, чтобы в конечном итоге поглотить составляющее ее вещество. Но во время этого события черная дыра выпускает огромное количество излучения, которое смог уловить телескоп Хаббл.

По словам ученых, телескоп смог наблюдать за процессом разрушения звезды более длительное время, чем обычно, что позволило получить новые данные о том, что происходит с такими звездами и черными дырами во время их "звездного обеда".

[ + – ] На этой иллюстрации от NASA показано, как черная дыра поглощает пролетающую рядом звезду: 1. Обычная звезда проходит вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики 2. Внешние газы звезды притягиваются гравитацией черной дыры, и звезда растягивается и заворачивается вокруг черной дыры 3. Звезда разрывается на части в процессе приливного разрушения 4. Звездные остатки втягиваются в кольцо в форме пончика вокруг черной дыры и в конечном итоге падают в черную дыру. При этом выделяется огромное количество излучения Фото: NASA

Несмотря на то, что событие AT2022dsb произошло на расстоянии в 300 млн световых лет от нас, это было все же ближе, чем другие примерно 100 подобных событий известных ученым. Это позволило телескопу изучить поглощение черной дырой близкой звезды более детально.

Например, ученые выяснили, что частицы отделались от звезды во время их перемещения ближе к черной дыре со скоростью в примерно 32 млн км/час.

"Нам очень повезло наблюдать за процессом уничтожения звезды черной дырой в таких подробностях", — говорит Эмили Энгельталер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Фокус уже писал о том, что теоретически черные дыры могут помочь человеку путешествовать во времени, правда скорее всего это не приведет ни к чему хорошему.

Также Фокус писал о том, что впечатляющая туманность Бабочка дает представление об окончательной судьбе нашего Солнца.