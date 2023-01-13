Впечатляющая туманность Бабочка дает представление об окончательной судьбе нашего Солнца (фото)

Новое исследование дает некоторые подсказки, почему эта туманность имеет такую необычную форму.

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В созвездии Скорпион, на расстоянии в 4 тысячи световых лет нас находится удивительная туманность под названием NGC 6302. Другое свое название, туманность Бабочка, этот космический объект получил из-за своей необычной формы. Действительно, если посмотреть на эту туманность, то она выглядит как бабочка, которая раскрыла свои крылья. Туманность, которая состоит из светящегося газа, является ярким примером того, что происходит, когда у таких звезд, как наше Солнце, прекращается термоядерный синтез и они умирают, пишет Live Science.

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Только в 2009 году космический телескоп Хаббл смог обнаружить звезду в центре туманности NGC 6302, так, где сходятся два "крыла" этой космической бабочки. Когда-то это была массивная звезда, но она превратилась в остывающего белого карлика. Сейчас температура на этой звезде примерно в 200 раз больше, чем на Солнце, хотя по размеру она чуть больше Земли.

Что касается "крыльев" туманности Бабочка, то они являются остатками выброшенного тысячи лет назад газа центральной звезды. Это событие произошло из-за того, что в ее ядре прекратился термоядерный синтез и она умерла. Ученые считают, что "при жизни" звезда была похожа на наше Солнце, а потому нечто подобное ждет и нашу звезду через несколько миллиардов лет.

Ученые из NASA считают, что длина "крыльев" туманности NGC 6302 составляет более 3 световых лет у каждого. 1 световой год – это более 63 000 астрономических единиц, а расстояние от Солнца до гелиопаузы, которая считается краем нашей звездной системы составляет примерно 150 астрономических единиц.

Уже более 100 лет астрономы пытаются понять, почему туманность Бабочка приобрела такую необычную форму и стала похожа на земное насекомое. Дело в том, что большинство туманностей приобретают более круглую форму и новое исследование ученых из Вашингтонского университета, Сиэтл, США, предоставляет некоторые подсказки относительно того, почему у туманности Бабочка такой странный вид.

[ + – ] Уже более 100 лет астрономы пытаются понять, почему туманность Бабочка приобрела такую необычную форму и стала похожа на земное насекомое. Дело в том, что большинство туманностей приобретают более круглую форму и новое исследование ученых из Вашингтонского университета, Сиэтл, США, предоставляет некоторые подсказки относительно того, почему у туманности Бабочка такой странный вид Фото: NASA

Ученые сравнили изображения туманности NGC 6302, которые сделал космический телескоп Хаббл в 2009 и в 2020 году. В результате они обнаружили новые необычные процессы, которые отвечают за рост и эволюцию туманности. По словам ученых, они обнаружили 6 струй звездного ветра, которые выпускает центральная звезда. Скорее всего в течение пары тысяч лет эти струи пересекались между собой.

Ученые считают, что струи вырвались из звезды в период между 2300 и 900 лет назад и переносили вещество к краям туманности с очень высокой скоростью, которая составляет примерно 800 км/с. В то же время вещество, которое находилось ближе к центральной звезде, двигалось вперед со скоростью в 80 км/с. В результате таких процессов по всей территории крыльев туманности сформировались сложные и асимметричные структуры.

Ученые говорят, что все еще сложно объяснить с помощью существующих моделей образования туманностей, почему она приобрела форму бабочки. Возможно, центральная звезда туманности столкнулась со скрытой звездой-компаньоном или же поглотила немного дополнительного газа от такой звезды. Это создало сложные магнитные поля, которые возможно и стали причиной формирования характерных крыльев туманности. Однако это всего лишь гипотеза и необходимы дополнительные исследования, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые разгадали еще один секрет туманности Кошачий глаз — они обнаружили новый таинственный объект в одной из самых сложных по своей структуре планетарных туманностей.

Фокус уже писал о том, что редкая комета подлетела очень близко к Солнцу и скоро будет рядом с Землей. Ее можно будет наблюдать в ночном небе до конца января, а также в начале февраля.

Также Фокус писал о том, что ученые показали, как выглядит огромный космический пузырь, который окружает Солнечную систему. Этот гигантский пузырь был создан несколькими взрывами сверхновых.