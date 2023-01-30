Душа нараспашку. Телескоп Хаббл получил потрясающее изображение красной туманности (фото)

На новом изображении космического телескопа видна лишь часть туманности Душа, но она напоминает праздничное украшение.

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Пусть новогодний праздник уже давно прошел, но в туманности Душа этот праздник никогда не заканчивается. По крайнем мере, судя по новому изображению космического телескопа Хаббл, который запечатлев яркую красную часть туманности, пишет Space.

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Как настоящая праздничная открытка выглядит красная часть эмиссионной туманности Душа, которая находится на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас. Распространение красного света в этой небольшой части туманности связано с особым типом излучения, которое появляется в результате потери энергии электронами внутри атомов водорода, что приводит к появлению красного света.

Благодаря новому снимку Хаббла также в этом регионе отчетливо видно существование свободно плавающей испаряющейся газовой глобулы. Она выглядит как темный головастик в верхней части изображения. Эта глобула также имеет свое название KAG2008 глобула 13 или J025838.6+604259. Глобулы также являются туманностями, в которых находится очень плотный газ, и они намного темнее окружающих их более светлых регионов более крупной туманности.

[ + – ] Как настоящая праздничная открытка выглядит красная часть эмиссионной туманности Душа, которая находится на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас Фото: ESA

Свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы принадлежат к особому классу испаряющихся газовых глобул. Они появляются в туманностях, когда сильное излучение молодых горячих звезд ионизирует окружающий газ. Таким образом газ рассеивается и это может стать причиной приостановки процесса появления новых звезд.

Но испаряющихся газовых глобулах газ настолько плотный, что этот процесс рассевания газа идет намного медленнее, чем в окружающих областях космоса. Таким образом в глобулах газ остается более плотным, благодаря чему он сжимается и появляются протозвезды, из которых в будущем возникают обычные звезды.

Кстати ученые совсем недавно обнаружили существование в космосе испаряющихся газовых глобул и особенно сильно такие структуры видны на концах знаменитых Столпов Творения. Данная структура представляет собой скопление газа и пыли в туманности Орел на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас.

[ + – ] Полный вид туманности Душа Фото: NASA

А свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы были обнаружены еще позже, и они отличаются от испаряющихся газовых глобул тем, что они отделены от окружающего их газа, что придает им отчетливую форму, похожую на головастика.

Что касается туманности Душа, то у нее есть космический партнер – эмиссионная туманность Сердце, которая находится на расстоянии в 7,5 тысяч световых лет от нас. Свое название это скопление газа и пыли получило из-за того, что светящийся водород делает его похожим на красное сердце.

[ + – ] Что касается туманности Душа, то у нее есть космический партнер – эмиссионная туманность Сердце, которая находится на расстоянии в 7,5 тысяч световых лет от нас. Свое название это скопление газа и пыли получило из-за того, что светящийся водород делает его похожим на красное сердце Фото: NASA

Обе туманности соединены своеобразным мостом из газа и иногда их называют комплексом туманностей "Сердце и Душа". Общий регион космоса, который они занимают составляет примерно 300 световых лет в ширину и здесь происходит бурное появление новых звезд. Также обе туманности заполнены очень молодыми, по сравнению с возрастом Солнца (ему почти 5 млрд лет) звездами. По оценкам астрономов этим звездам не более нескольких миллионов лет.

Как уже писал Фокус, над Гавайями появилась копия Млечного Пути и ученые объяснили, откуда взялась новая "галактика.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл увидел, как черная дыра "съедает" звезду и превращает ее в пончик. Черная дыра "обедает" звездой на расстоянии в 300 млн световых лет от нас.