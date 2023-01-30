Душа нараспашку. Телескоп Хаббл получил потрясающее изображение красной туманности (фото)
На новом изображении космического телескопа видна лишь часть туманности Душа, но она напоминает праздничное украшение.
Пусть новогодний праздник уже давно прошел, но в туманности Душа этот праздник никогда не заканчивается. По крайнем мере, судя по новому изображению космического телескопа Хаббл, который запечатлев яркую красную часть туманности, пишет Space.
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Как настоящая праздничная открытка выглядит красная часть эмиссионной туманности Душа, которая находится на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас. Распространение красного света в этой небольшой части туманности связано с особым типом излучения, которое появляется в результате потери энергии электронами внутри атомов водорода, что приводит к появлению красного света.
Благодаря новому снимку Хаббла также в этом регионе отчетливо видно существование свободно плавающей испаряющейся газовой глобулы. Она выглядит как темный головастик в верхней части изображения. Эта глобула также имеет свое название KAG2008 глобула 13 или J025838.6+604259. Глобулы также являются туманностями, в которых находится очень плотный газ, и они намного темнее окружающих их более светлых регионов более крупной туманности.
Свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы принадлежат к особому классу испаряющихся газовых глобул. Они появляются в туманностях, когда сильное излучение молодых горячих звезд ионизирует окружающий газ. Таким образом газ рассеивается и это может стать причиной приостановки процесса появления новых звезд.
Но испаряющихся газовых глобулах газ настолько плотный, что этот процесс рассевания газа идет намного медленнее, чем в окружающих областях космоса. Таким образом в глобулах газ остается более плотным, благодаря чему он сжимается и появляются протозвезды, из которых в будущем возникают обычные звезды.
Кстати ученые совсем недавно обнаружили существование в космосе испаряющихся газовых глобул и особенно сильно такие структуры видны на концах знаменитых Столпов Творения. Данная структура представляет собой скопление газа и пыли в туманности Орел на расстоянии в 7 тысяч световых лет от нас.
А свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы были обнаружены еще позже, и они отличаются от испаряющихся газовых глобул тем, что они отделены от окружающего их газа, что придает им отчетливую форму, похожую на головастика.
Что касается туманности Душа, то у нее есть космический партнер – эмиссионная туманность Сердце, которая находится на расстоянии в 7,5 тысяч световых лет от нас. Свое название это скопление газа и пыли получило из-за того, что светящийся водород делает его похожим на красное сердце.
Обе туманности соединены своеобразным мостом из газа и иногда их называют комплексом туманностей "Сердце и Душа". Общий регион космоса, который они занимают составляет примерно 300 световых лет в ширину и здесь происходит бурное появление новых звезд. Также обе туманности заполнены очень молодыми, по сравнению с возрастом Солнца (ему почти 5 млрд лет) звездами. По оценкам астрономов этим звездам не более нескольких миллионов лет.
Как уже писал Фокус, над Гавайями появилась копия Млечного Пути и ученые объяснили, откуда взялась новая "галактика.
Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл увидел, как черная дыра "съедает" звезду и превращает ее в пончик. Черная дыра "обедает" звездой на расстоянии в 300 млн световых лет от нас.