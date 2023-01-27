Над Гавайями появилась копия Млечного Пути: ученые объяснили, откуда взялась новая "галактика" (фото)

В ночном небе над потухшим вулканом Мауна-Кеа на Гавайях был замечен странный светящийся "водоворот", который, как оказалось имеет простое объяснение.

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В небе над потухшим вулканом Мауна-Кеа, который находится на острове Гавайи, самом большом острове Гавайских островов, прибор японского телескопа "Субару" заснял странное атмосферное явление. В ночном небе недолгое время была видна таинственная спираль в форме галактики, чем-то похожей на наш Млечный Путь. Ученые пришли к выводу, что ничего экстраординарного в этом явлении нет и это связано с запуском ракеты компании SpaceX, пишет Live Science.

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Фото- и видеоматериалы странной светящейся спирали в ночном небе над Гавайями ученые получили с помощью камеры, установленной на телескопе "Субару", который принадлежит Национальной астрономической обсерватории Японии. Этот телескоп установлен на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа.

В течение нескольких минут маленькая капля света превратилась в идеальный светящийся "водоворот", который по форме напоминал спиральную галактику. Так же быстро, как появилось это явление в небе, так же быстро оно и исчезло.

[ + – ] В течение нескольких минут маленькая капля света превратилась в идеальный светящийся "водоворот", который по форме напоминал спиральную галактику. Так же быстро, как появилось это явление в небе, так же быстро оно и исчезло Фото: Live Science

Японские ученые заявили, что это событие было связано с запуском ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, которая вывела в космос новый спутник для Космических сил США. По словам ученых, потрясающая светящаяся спираль состояла из замороженного ракетного топлива, которое было выброшено во время запуска.

Первая ступень ракеты, которая обеспечивает движущую силу для выхода в космос, отделилась от второй ступени с полезным грузом примерно через 3 минуты после запуска и вернулась обратно. После этого вторая ступень ракеты использовала свой двигатель для занятия нужной позиции, чтобы выпустить спутник в космос. После того, как спутник улетел, вторая ступень выбросила оставшееся топливо в атмосферу прежде чем упасть в Тихий океан. Выброс топлива привел к тому, что ступень ракеты начала вращаться перед падением. По словам ученых, поэтому в небе появилось облако из замороженных кристаллов топлива в форме спирали, которые были подсвечены светом Солнца.

Это уже не первый случай, когда ракеты SpaceX оставляют после себя светящиеся спирали в небе. Например, в апреле прошлого года камера телескопа "Cубару" также запечатлела нечто подобное в небе после запуска ракеты Falcon 9, как показано на снимке ниже.

[ + – ] Это уже не первый случай, когда ракеты SpaceX оставляют после себя светящиеся спирали в небе. Например, в апреле прошлого года камера телескопа "Cубару" также запечатлела нечто подобное в небе после запуска ракеты Falcon 9 Фото: Live Science

Подобную визуальную аномалию, созданную замерзшим ракетным топливом, наблюдали в марте прошлого года над Аляской. Тогда в небе появился большой вращающийся светящийся шар в результате запуска китайской ракеты в космос, как показано на изображении ниже.

[ + – ] Подобную визуальную аномалию, созданную замерзшим ракетным топливом, наблюдали в марте прошлого года над Аляской Фото: Live Science

А в октябре 2017 года в небе над Сибирью была замечена еще более крупная голубая сфера из замерзшего ракетного топлива, которая стала следствием испытаний ракеты РФ, и ее видно на изображении ниже.

Фото: ScienceAlert

Если говорить об интригующих явлениях в космосе, то Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб подтвердил наличие двух колец, как у Сатурна, у необычного астероида.

Также Фокус писал о том, что на воде у Багамских островов продолжают появляться таинственные облака. Исследователи наблюдают за этим необычным эффектом около 90 лет, и все еще не понимают, почему это происходит.