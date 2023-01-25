Над Атлантидой пасмурно. На воде у Багамских островов продолжают появляться таинственные облака

Исследователи наблюдают за этим необычным эффектом около 90 лет и все еще не понимают, почему это происходит.

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Кусочек океана между Флоридой и Багамскими островами является одним из самых изученных в мире и все же не перестает удивлять ученых — на поверхности воды здесь то и дело появляются таинственные белые облака, и никто не знает почему это происходит, пишет Science Alert.

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Отметим, что первые наблюдения этого необычного явления ученые заметили здесь еще в 130-годах — белые облака то и дело вздымались на бирюзовой глади воды. Это интересное явление ученые назвали "мерцанием", но, увы, до сих пор не понимают почему это происходит на Багамах.

Ученые отмечают, что таинственные пятна светлого океана встречаются в океанах и озерах по всему миру, однако на Багамах это происходит куда чаще, чем в каком-либо другом месте. Ученые из Университета Южной Флориды прозвали этот эффект "белым китом" из-за его таинственности.

[ + – ] Спутниковые снимки мероса на Багамах, 2015 год Фото: NASA Earth Observatory/USGS

В ходе исследований ученые взяли пробы этих странных мутных вод и обнаружили, что они содержат большие концентрации богатых карбоном частиц. Известно, что большая часть Багамского архипелага расположена на затопленной карбонатной платформе, также называющейся Багамскими банками. Однако ученые все еще не нашли подтверждений тому, что эти отложения поднимаются на поверхность, образуя белые облака.

Исследователи из Университета Южной Каролины использовали спутниковые снимки NASA, чтобы изучить таинственное явление. Ученые обнаружили, что с 2003 по 2020 годы размер мерцаний, по-видимому, коррелировал с сезонами. Например, самые большие пятна были обнаружены в периоды с марта по май и с октября по декабрь. Снимки свидетельствуют о том, что их размер в среднем достигал около 2,4 квадратных километров, а количество варьировалось от 24 в ясный день. Общая площадь, которую покрывали таинственные облака составляла порядка 32 квадратных километров.

Также исследователи обратили внимание, что с 2011 по 2015 годы размер мерцаний внезапно увеличился и они покрывали уже около 200 квадратных километров в пиковые периоды. Однако к 2019 году ученые обнаружили, что общая площадь, которую занимают облака, снова уменьшилась.

Исследователи предполагают, что размер мерцаний может быть связан с неким 10-летним циклом, впрочем, исследователи все еще не понимают с каким именно циклом это связано.

По словам соавтора исследования, океанографа Чуанминь Ху, они с коллегами обнаружили некоторые закономерности между условиями окружающей среды, в том числе:

уровень pH;

соленость воды;

поведение ветра;

поведение течений.

Однако все еще не понимают, какие именно биологические, механические или химические процессы ответственны за пиковые периоды мерцаний. Исследователям потребуется больше полевых испытаний на Багамах и не только, чтобы пролить свет на эти таинственные явления.

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