Над Гаваями з'явилася копія Чумацького Шляху: вчені пояснили, звідки взялася нова галактика (фото)

У нічному небі над згаслим вулканом Мауна-Кеа на Гаваях був помічений дивний "вир", що світиться, який, як з'ясувалося має просте пояснення.

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У небі над згаслим вулканом Мауна-Кеа, що на острові Гаваї, найбільшому острові Гавайських островів, прилад японського телескопа "Субару" зняв дивне атмосферне явище. У нічному небі недовго було видно таємничу спіраль у формі галактики, чимось схожою на наш Чумацький Шлях. Учені дійшли висновку, що нічого екстраординарного в цьому явищі немає, і це пов'язано із запуском ракети компанії SpaceX, пише Live Science.

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Фото- та відеоматеріали дивної спіралі, що світиться, в нічному небі над Гаваями вчені отримали за допомогою камери, встановленої на телескопі "Субару", який належить Національній астрономічній обсерваторії Японії. Цей телескоп встановлений на вершині згаслого вулкана Мауна-Кеа.

Протягом декількох хвилин маленька крапля світла перетворилася на ідеальний "вир", що світиться, який за формою нагадував спіральну галактику. Так само швидко, як з'явилося це явище в небі, воно й зникло.

[ + – ] Протягом декількох хвилин маленька крапля світла перетворилася на ідеальний "вир", що світиться, який за формою нагадував спіральну галактику. Так само швидко, як з'явилося це явище в небі, воно й зникло Фото: Live Science

Японські вчені заявили, що ця подія була пов'язана із запуском ракети Falcon 9 від компанії SpaceX, яка вивела в космос новий супутник для Космічних сил США. За словами вчених, приголомшлива спіраль, що світиться, складалася із замороженого ракетного палива, яке було викинуто під час запуску.

Перший ступінь ракети, який забезпечує рушійну силу для виходу в космос, відокремився від другого ступеня з корисним вантажем приблизно через 3 хвилини після запуску і повернувся назад. Після цього другий ступінь ракети використав свій двигун для заняття потрібної позиції, щоб випустити супутник у космос. Після того, як супутник відлетів, другий ступінь викинув рештки палива в атмосферу, перш ніж впасти в Тихий океан. Викид палива призвів до того, що ступінь ракети почав обертатися перед падінням. За словами вчених, тому в небі з'явилася хмара із заморожених кристалів палива у формі спіралі, підсвічених світлом Сонця.

Це вже не перший випадок, коли ракети SpaceX залишають після себе спіралі, що світяться в небі. Наприклад, у квітні минулого року камера телескопа "Субару" також зняла щось подібне в небі після запуску ракети Falcon 9, як показано на знімку нижче.

[ + – ] Це вже не перший випадок, коли ракети SpaceX залишають після себе спіралі, що світяться в небі. Наприклад, у квітні минулого року камера телескопа "Субару" також зняла щось подібне в небі після запуску ракети Falcon 9 Фото: Live Science

Подібну візуальну аномалію, створену замерзлим ракетним паливом спостерігали в березні минулого року над Аляскою. Тоді в небі з'явилася велика куля, що обертається, унаслідок запуску китайської ракети в космос, як показано на зображенні нижче.

[ + – ] Подібну візуальну аномалію, створену замерзлим ракетним паливом спостерігали в березні минулого року над Аляскою Фото: Live Science

А в жовтні 2017 року в небі над Сибіром було помічено ще більшу блакитну сферу із замерзлого ракетного палива, яка стала наслідком випробувань ракети РФ, і її видно на зображенні нижче.

Фото: ScienceAlert

Якщо говорити про інтригувальні явища в космосі, то Фокус уже писав про те, що телескоп Вебб підтвердив наявність двох кілець, як у Сатурна, у незвичайного астероїда.

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