Нове життя для космічного телескопа Габбл: що вигадали в NASA

Космічна агенція планує вивести космічний телескоп на вищу орбіту за допомогою приватних космічних кораблів.

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Зараз у NASA розглядають пропозицію компанії SpaceX, яку було розроблено спільно з мільярдером Джаредом Айзекманом, яка полягає у тому, що до телескопа можна спрямувати нову місію для його ремонту та модернізації, пише Space.

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Ще у вересні минулого року з'явилася інформація про те, що SpaceX пропонує NASA використовувати приватні космічні місії для ремонту та модернізації телескопа Габбл, як уже писав Фокус. Це потрібно для того, щоб продовжити життя 33-річному космічному телескопу, який востаннє модернізували ще в 2009 році.

Тоді стало відомо, що фінансована мільярдером Джаредом Айзекманом програма приватних космічних польотів під назвою Polaris може слугувати "рятувальною" місією для телескопа Габбл. Цього року в межах цієї програми мають бути здійснені одразу три польоти космічних туристів на кораблях Dragon від SpaceX на дуже велику відстань від Землі.

[ + – ] Ще у вересні минулого року з'явилася інформація про те, що SpaceX пропонує NASA використовувати приватні космічні місії для ремонту та модернізації телескопа Габбл Фото: space.com

У NASA нещодавно опублікували свою відповідь на цю пропозицію, в якій розглядається можливість не лише модернізації космічного телескопа, а й підняття Габбла на вищу орбіту. Так телескоп, якому вже 33 роки, зможе пропрацювати в космосі ще деякий час.

Але остаточного рішення з цього питання в NASA ще не ухвалили й готові розглянути інші пропозиції від інших приватних космічних компаній, які також можуть запропонувати свої варіанти допомоги телескопу.

Оскільки в NASA не планують відправляти свою місію до Габбла, тому пропозиція SpaceX є дуже цікавою для космічного агентства. Поки що у SpaceX розглядають варіанти, як корабель Dragon зможе наблизитися до телескопа, хто виконає всі необхідні маніпуляції та як буде здійснено підняття Габбла на вищу орбіту.

За останні 33 роки, а телескоп Габбл був відправлений у космос у 1990 році, його початкова орбіта на висоті 540 км над Землею поступово зменшувалася. Переведення телескопа на більш високу та стабільну орбіту може додати ще кілька років до терміну служби Габбла, що відтермінує його неминучу майбутню утилізацію. За весь час роботи Габбла до нього NASA відправляло космічні кораблі з астронавтами 5 разів, й остання така місія відбулася ще 13 років тому.

[ + – ] За останні 33 роки телескоп Габбл був відправлений у космос у 1990 році, його початкова орбіта на висоті 540 км над Землею поступово зменшувалася. Переведення телескопа на більш високу та стабільну орбіту може додати ще кілька років до терміну служби Габбла, що відтермінує його неминучу майбутню утилізацію Фото: Apophis

Якщо говорити про програму приватних космічних польотів Polaris, то перший політ із трьох має відбутися вже в березні цього року. На кораблі Dragon вирушать 4 космічні туристи, зокрема й сам головний інвестор програми — Айзекман. Особливістю цього польоту є те, що космічний корабель підніметься на висоту 1 400 км, а тут ще не бував жоден астронавт за останні півстоліття. Також уперше в історії у відкритий космос має вийти астронавт-непрофесіонал і, швидше за все, це буде саме Айзекман.

Що стосується компанії SpaceX, то, як вже писав Фокус, у NASA розглядають варіант використання космічного корабля Dragon, щоб доставити на Землю трьох астронавтів МКС. Можливо, такі дії знадобляться, якщо в "Роскосмосі" не зможуть повернути додому цих астронавтів за допомогою свого корабля "Союз".