Новая жизнь для космического телескопа Хаббл: что придумали в NASA

Космическое агентство планирует вывести космический телескоп на более высокую орбиту с помощью частных космических кораблей.

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Сейчас в NASA рассматривают предложение компании SpaceX, которое было разработано совместно с миллиардером Джаредом Айзекманом, которое состоит в том, что к телескопу можно направить новую миссию для его ремонта и модернизации, пишет Space.

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Еще в сентябре прошлого года появилась информация о том, что SpaceX предлагает NASA использовать частные космические миссии для ремонта и модернизации телескопа Хаббл, как уже писал Фокус. Это нужно для того, чтобы продлить жизнь 33-летнему космическому телескопу, который в последний раз модернизировали еще в 2009 году.

Тогда стало известно, что финансируемая миллиардером Джаредом Айзекманом программа частных космических полетов под названием Polaris может служить в качестве "спасательной" миссии для телескопа Хаббл. В этом году в рамках этой программы должны быть осуществлены сразу три полета космических туристов на кораблях Dragon от SpaceX на очень большое расстояние от Земли.

[ + – ] Еще в сентябре прошлого года появилась информация о том, что SpaceX предлагает NASA использовать частные космические миссии для ремонта и модернизации телескопа Хаббл Фото: space.com

В NASA недавно опубликовали свой ответ на это предложение, в котором рассматривается возможность не только модернизации космического телескопа, но и поднятие Хаббла на более высокую орбиту. Таким образом, телескоп, которому уже 33 года, сможет проработать в космосе еще некоторое время.

Но окончательного решения по этому вопросу в NASA еще не приняли и готовы рассмотреть и другие предложения от других частных космических компаний, которые также могут предложить свои варианты помощи телескопу.

Так как в NASA не планируют отправлять свою миссию к Хабблу, поэтому предложение SpaceX является очень интересным для космического агентства. Пока что в SpaceX рассматривают варианты, каким образом корабль Dragon сможет приблизиться к телескопу, кто выполнит все необходимые манипуляции и каким образом будет осуществлено поднятие Хаббла на более высокую орбиту.

За последние 33 года, а телескоп Хаббл был отправлен в космос в 1990 году, его изначальная орбита на высоте 540 км над Землей постепенно уменьшалась. Перевод телескопа на более высокую и стабильную орбиту может добавить еще несколько лет к сроку службы Хаббла, что отсрочит его неминуемую будущую утилизацию. За все время работы Хаббла к нему NASA отправляло космические корабли с астронавтами 5 раз и последняя такая миссия состоялась еще 13 лет назад.

[ + – ] За последние 33 года, а телескоп Хаббл был отправлен в космос в 1990 году, его изначальная орбита на высоте 540 км над Землей постепенно уменьшалась. Перевод телескопа на более высокую и стабильную орбиту может добавить еще несколько лет к сроку службы Хаббла, что отсрочит его неминуемую будущую утилизацию Фото: ESA

Если говорить о программе частных космических полетов Polaris, то первый полет из трех должен состояться уже в марте этого года. На корабле Dragon отправятся 4 космических туриста, в том числе и сам главный инвестор программы – Айзекман. Особенностью этого полета будет то, что космический корабль поднимется на высоту в 1400 км, а здесь еще не бывал ни один астронавт за последние полвека. Также впервые в истории в открытый космос должен выйти астронавт-непрофессионал и скорее всего это будет именно Айзекман.

Что касается компании SpaceX, то как уже писал Фокус, в NASA рассматривают вариант использования космического корабля Dragon, чтобы доставить на Землю трех астронавтов МКС. Возможно такие действия понадобятся, если в "Роскосмосе" не смогут вернуть домой этих астронавтов с помощью своего корабля "Союз".