Астрономи виявили "післяобідню відрижку" у молодих зірок у туманності Оріона

Крізь густі хмари газу та пилу вчені змогли побачити викиди випромінювання, що походять від молодих зірок, коли вони набирають масу.

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Молоді зірки в туманності Оріона випускають яскраві спалахи випромінювання, оскільки вони активно поглинають речовину, що їх оточує, щоб дорахувати потрібний розмір "дорослої" зірки, пише Space.

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Американські астрономи вивчили архівні дані космічного телескопа "Спітцер", що вже вийшов на пенсію, і виявили часті спалахи випромінювання у новонароджених зірок (їх ще називають протозірками) у найближчій до нас ділянці зіркоутворення в туманності Оріона.

[ + – ] Американські астрономи вивчили архівні дані космічного телескопа "Спітцер", що вже вийшов на пенсію, і виявили часті спалахи випромінювання у новонароджених зірок (їх ще називають протозірками) у найближчій до нас ділянці зіркоутворення в туманності Оріона Фото: NASA

За словами вчених, ці викиди випромінювання відбуваються на ранньому етапі розвитку зірок, коли вони досягають віку 100 тисяч років. І ці спалахи, які є ознакою поглинання навколишнього зірку газу та пилу під час набору маси, з'являються кожні 400 років. Тобто це дуже часто за космічними мірками.

За словами Тома Мегіта з Університету Толідо, штат Огайо, США, нове відкриття допоможе краще зрозуміти процеси, що відбуваються із зірками в перші роки їхнього життя, зокрема можна більше дізнатися про те, як зірки можуть швидко набирати масу.

Адже досі вчені мають надто мало інформації про те, що відбувається на початковому етапі еволюції молодих зірок, і це пов'язано з тим, що вони приховані у хмарі з холодного молекулярного газу та пилу, з яких вони з'явилися. Завдяки спостереженням космічного телескопа "Спітцер" учені змогли зазирнути всередину цих хмар і побачити яскраві спалахи світла, які випускають зірки віком 100 тисяч років.

[ + – ] Туманність Оріона у видимому й інфрачервоному діапазоні, зображення космічного телескопа Габбл Фото: NASA

Астрономи вивчали архівні дані про 92 відомі протозірки і виявили раніше невідомі спалахи випромінювання, а також з'ясували, що вони повторюються кожні 400 років. За словами вчених, така періодичність випромінювання набагато вища, ніж спалахи, які випускають старіші протозірки.

Астрономи дійшли висновку, що ці потоки випромінювання молоді зірки випускають безперервно протягом 15 років. Також нове дослідження допомогло вченим визначити, що в період, коли зірка розвивається протягом перших 100 тисяч років, вона накопичує приблизно половину або навіть більше своєї остаточної маси.

За словами Мегіта, молоді зірки за космічними мірками занадто швидко набирають масу та збільшуються в розмірах якраз на початковому етапі своєї еволюції. Також учені вважають, що такі спалахи випромінювання можуть впливати на диски з речовини, в яких народжуються планети. Також на цей процес може впливати сам факт того, як відбувається нарощування маси молодою зіркою.

"Ми вважаємо, що 4,6 млрд років тому, до того, як з'явилася Земля, можливо наше Сонце також виробляло такі спалахи випромінювання. Тобто Сонце було такою ж зіркою, яку "відригують після обіду". Спостереження за процесом формування цих молодих зірок дозволяє нам уявити, що відбувалася на ранньому етапі формування Сонячної системи", — говорить Мегіт.

[ + – ] Так народжуються нові зірки

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили на зірках дивні "глюки", але цим збоям у їхній роботі є кілька пояснень.

Фокус також писав про те, що кілька місяців тому космічний телескоп Вебб зробив нові дивовижні зображення туманності Оріона.