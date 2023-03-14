Телескоп Вебб побив рекорд Габбла: на одному знімку помістилися тисячі галактик із раннього Всесвіту (фото)

Телескоп Габбл міг показати на одному знімку 10 тисяч галактик, але телескоп Вебб зміг продемонструвати вдвічі більше таких об'єктів.

Related video

Учені опублікували перші знімки найбільшої програми спостережень за космосом, що здійснюється за допомогою телескопа Вебб. І як показують результати, нова обсерваторія б'є рекорди телескопа Габбл за кількістю зображених на одному знімку галактик, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За допомогою телескопа Габбл учені під час проведення масштабного огляду космосу могли отримати на одному знімку зображення приблизно 10 тисяч галактик. Але космічний телескоп Вебб виявився настільки просунутим у технологічному плані, що порівняно з ним найбільші зусилля Габбла здаються незначними.

Астрономи опублікували одні з перших зображень, які були зроблені під час масштабного огляду раннього Всесвіту, який здійснюється за допомогою телескопа Вебб. У межах огляду COSMOS-Web учені отримали на одному зі знімків зображення одразу 25 тисяч галактик. Ці знімки телескоп зробив за допомогою своїх приладів NIRCam та MIRI.

Астрономи опублікували одні з перших зображень, які були зроблені під час масштабного огляду раннього Всесвіту, який здійснюється за допомогою телескопа Вебб. У межах огляду COSMOS-Web учені отримали на одному зі знімків зображення одразу 25 тисяч галактик Фото: NASA

За словами Кейтлін Кейсі з Техаського університету в Остіні, США, це, мабуть, одне з найбільших зображень космосу, які раніше робив телескоп Вебб. Але насправді вчені отримали лише 4% всіх даних, зібраних обсерваторією, і наступні знімки швидше за все вміщатимуть ще більше галактик.

На масштабному знімку раннього космосу можна побачити різноманітні галактики та різні космічні процеси. Наприклад, тут представлені спіральні галактики, злиття галактик в одне ціле, а також видно приклади гравітаційного лінзування, коли ближча галактика збільшує світло більш далеких об'єктів. За словами Джейхана Карталтепе з Рочестерського технологічного інституту, США, отримані дані навіть кращі, ніж очікували вчені.

"Але це лише крапля в морі тієї інформації, яку ми незабаром отримаємо для наших досліджень раннього Всесвіту", — говорить Карталтепе.

У межах нового масштабного огляду космосу астрономи хочуть краще зрозуміти, що відбувалося в космосі в епоху реіонізації в період між 200 млн і 1 млрд років після Великого вибуху. У цей час з'явилися перші зірки, галактики й інші космічні структури.

Зображення чотирьох галактик, вибраних зі спостережень COSMOS-Web. У лівому верхньому кутку – спіральна галактика з перемичкою; у правому верхньому кутку — приклад гравітаційного лінзування лінзи, коли центральна галактика посилює світло від далекої галактики; у лівому нижньому кутку знаходиться галактика, яка з'явилася внаслідок злиття з іншою галактикою; справа внизу — спіральна галактика з перемичкою та кількома скупченнями активного зіркоутворення Фото: NASA

Особливий інтерес для вчених являють ранні галактики, а також астрономи хочуть зрозуміти, як загадкова темна матерія еволюціонувала разом із ними. Вважається, що саме темна матерія, яку ще ніхто не бачив, утримує всі галактики у Всесвіті як єдине ціле.

За словами вчених, нові знімки телескопа Вебб набагато більш деталізовані, ніж ті, які робив телескоп Габбл. Але це лише перший етап дослідження раннього космосу. До кінця року вчені сподіваються отримати зображення приблизно 1 млн галактик із раннього Всесвіту.

Як уже писав Фокус, за допомогою телескопа Вебб учені знайшли галактику, яка знаходиться в цілковитій самоті в космосі, хоча все вказує на те, що її мають оточувати ще 100 галактик. Астрономи представили теорію, яка пояснює те, що відбувається.

Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли галактику, в якій загадково перестали формуватися нові зірки. Вчені вважають, що знайшли причину такого незвичайного явища.

Ще Фокус писав про те, що в NASA готуються до знищення Міжнародної космічної станції, а тому планують створити новий корабель, який допоможе зробити це без допомоги Росії.