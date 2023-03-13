Телескоп Вебб виявив галактику, яку "вбила" загадкова сила: вчені з'ясували, що сталося

У цій галактиці раптово припинився процес появи нових зірок після мільйонів років їхнього постійного створення.

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Космічний телескоп Вебб знайшов найдавнішу з відомих "згаслих" галактик. У ній раптово загадковим чином припинився процес появи нових зірок, хоча тривав мільйони років. Астрономи вважають, що винуватець події — це надмасивна чорна діра, пише Live Science.

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Група вчених проаналізувала нові дані спостережень космічного телескопа Вебб і дійшли висновку, що обсерваторія виявила найдавнішу з відомих "згаслих" галактик. Тобто у цій галактиці припинився процес створення зірок. До чого це сталося раптово після мільйонів років зореутворення.

За словами Адама Карналла з Королівської обсерваторії в Единбурзі, Шотландія, у галактиці GS-9209 більшість зірок сформувалися в період між 600 і 800 млн років, які пройшли з моменту появи Всесвіту. Але потім приблизно 12,5 млрд. років цей процес різко припинився.

Космічний телескоп Вебб знайшов найдавнішу з відомих "згаслих" галактик. У ній раптово загадковим чином припинився процес появи нових зірок, хоча тривав мільйони років. Астрономи вважають, що винуватець події – це надмасивна чорна діра Фото: NASA

"Довгий час вважалося, що таку погаслу галактику в ранньому Всесвіті знайти дуже важко, але телескопу Вебб це вдалося. Що нас більше все здивувало, так це те, як швидко після кількох сотень мільйонів років після Великого вибуху в цій галактиці припинився процес зіркоутворення", — каже Карналл.

Як показало дослідження в давній галактиці всього за 200 млн. років з'явилася величезна кількість дуже гарячих зірок, і вона змогла набрати масу в 40 млрд. мас Сонця, що приблизно відповідає сучасній масі нашої галактики. І після цього процес раптово припинився.

Вчені вважають, що така величезна кількість зірок за дуже короткий період часу за космічними мірками з'явилася в результаті швидкого стиснення величезної газової хмари. Також процесу швидкого формування галактики та її зірок допомогли зовсім інші умови у ранньому Всесвіті. Тому зірки з'являлися набагато швидше, ніж ми це зараз бачимо в сучасному космосі.

Як вважають астрономи, винуватцем того, що в галактиці GS-9209 різко припинився процес бурхливої появи нових зірок, є надмасивна чорна діра, яка знаходиться в центрі цієї галактики. За словами вчених, такі чорні діри з'являються після того, як вмирають гігантські зірки. Вони набирають свою масу і збільшуються в розмірах завдяки поглинанню навколишнього газу, пилу, зірок і навіть інших чорних дір.

Як вважають астрономи, винуватцем того, що в галактиці GS-9209 різко припинився процес бурхливої появи нових зірок, є надмасивна чорна діра, яка знаходиться в центрі цієї галактики. Фото: NASA

Астрономи припускають, що чорна діра в галактиці GS-9209 з часом змогла поглинути так багато речовини, що перетворилася на квазар, який здатний випускати настільки сильне випромінювання, що воно в трильйон разів більше, ніж у найяскравіших зірок. Це високоенергетичне випромінювання здатне нагріти навколишній газ у галактичному середовищі, щоб він перестав стискатися та перетворюватися на нові зірки. Також це випромінювання взагалі може очистити галактику від газу, який потрібен для формування зірок. Швидше за все, як полюють вчені, саме ця сила чорної діри призвела до раптового припинення зореутворення та галактика "згасла".

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