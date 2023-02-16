Новий знімок телескопа Вебб показав раніше невідомі особливості гігантського скупчення галактик (фото)

За словами вчених, космічний телескоп вкотре перевершив усі очікування.

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Космічний телескоп Вебб надіслав на Землю нове зображення далекого космосу. Цього разу в поле зору його чутливих до інфрачервоного випромінювання приладів потрапило гігантське скупчення галактик, яке складається з тисяч таких об'єктів під назвою Пандори. За словами вчених, знімок телескопа показав раніше невідомі деталі цього мегаскопіювання, пише Cnet.

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Наше Сонце є однією з десятків мільярдів зірок, що входять до складу Чумацького Шляху. Але наша галактика є однією з мільярдів галактик у Всесвіті. Часто галактики утворюють галактичні скупчення, де сотні і навіть тисячі галактик разом утримує гравітацію.

Але існують і гігантські скупчення галактик, так звані мегаскопи, які об'єднують кілька звичайних скупчень галактик. На новому зображенні космічного телескопа Вебб якраз показано одне з таких мегаскопів — Abell 2744 або скупчення Пандори. Воно складається з трьох галактичних скупчень, які з'єдналися разом протягом мільйонів років. Вчені вважають, що самі галактики в скупченні Пандори займають лише 5% його маси, 20% — міжгалактичний газ, а 75% — таємнича темна матерія.

Але на знімку телескопа Вебб видно не тільки скупчення Пандори, але й дальші галактики, адже в цьому випадку скупчення виступає в ролі космічної лінзи, тобто посилює слабкіше інфрачервоне світло від віддалених об'єктів. У NASA вважають, що на цьому зображенні можна побачити щонайменше 50 тисяч джерел інфрачервоного світла, включаючи далекі галактики, видимі завдяки ефекту гравітаційного лінзування.

[ + – ] Але на знімку телескопа Вебб видно не тільки скупчення Пандори, але й більш далекі галактики, адже в цьому випадку скупчення виступає в ролі космічної лінзи, тобто посилює слабкіше інфрачервоне світло від віддалених об'єктів. У NASA вважають, що на цьому зображенні можна побачити щонайменше 50 тисяч джерел інфрачервоного світла, включаючи далекі галактики, видимі завдяки ефекту гравітаційного лінзування Фото: NASA

"Ми, м'яко скажемо, були вражені якістю цього знімка і тими деталями, які можна на ньому побачити. У скупченні Пандори, яке видно на передньому плані ми виявили багато раніше невідомих особливостей. А щодо дальших галактик, то в них взагалі можна загубитися, так їх багато. Космічний телескоп Вебб знову перевершив усі наші очікування", — каже Рейчел Безансон з Університету Піттсбурга, США.

У заяві NASA сказано, що деякі дуже далекі галактики на цьому зображенні виглядають як викривлені смужки світла. Їх побачити вдалося завдяки тому, що скупчення Пандори є наймогутнішою космічною лінзою і має таку величезну масу, що спотворює тканину самого простору-часу. Цього достатньо, щоб світло від далеких галактик, що проходить через цей викривлений простір, також набувало викривленого вигляду.

Щоб зробити таке детальне зображення телескопу Вебб знадобилося 30 годин спостережень за космосом. Тепер вчені хочуть отримати ще більше подібних знімків, що дозволить вивчити краще найдавніші і найдальші галактики.

На сьогодні лише телескоп Вебб може зазирнути в глибину космосу і побачити, як виглядали галактики в ранньому Всесвіті.

"Коли я побачив це зображення, я спочатку подумав, що це комп'ютерна симуляція, настільки воно гарне. Але це реальність, це справді те, що може дати нам телескоп Вебб. Нова ера в астрономії вже настала", — каже Іво Лаббе з Технологічного університету Суїнберн, Австралія.

Фокус вже писав про ще одне дивовижне зображення телескопа Вебб, на якому можна побачити дві спіральні галактики, які знаходяться дуже далеко від нас, в оточенні тисяч інших об'єктів.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що наша Сонячна система є вкрай рідкісним явищем у Всесвіті. Астрономи вважають, що згідно з новою класифікацією планетних систем, наша зіркова система є рідкісним випадком у космосі.