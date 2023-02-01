Неймовірне видовище. Тисячі галактик навколо однієї видно на зображенні телескопа Вебб (фото)

На одному знімку космічного телескопа відображені галактики різних форм і розмірів.

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Європейське космічне агентство опублікувало справді приголомшливий знімок, який зробив космічний телескоп Вебб. На цьому зображенні можна побачити тисячі галактик одночасно, але на першому плані знаходиться спіральна галактика, розташована на відстані понад 1 млрд світлових років від нас, пише Gizmodo.

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За час своєї повноцінної наукової діяльності, яка розпочалася в липні 2022 року, космічний телескоп Вебб зробив величезну кількість зображень далеких галактик, різних екзопланет, а також додав нової інформації до наявних знань про планети нашої Сонячної системи.

Одне з основних завдань космічної обсерваторії — вивчення далеких, отже дуже давніх галактик. За допомогою телескопа вчені хочуть зрозуміти, як з'явилися перші зірки та галактики у Всесвіті. І в цьому йому допомагають чотири його прилади, але за найдавнішими джерелами світла в інфрачервоному діапазоні стежать камери NIRCam та MIRI.

На зображенні, яке показало Європейське космічне агентство, можна побачити тисячі, а може й десятки тисяч різноманітних галактик. Деякі з них мають чітку форму спіральних галактик, інші виглядають як розмиті плями, а треті взагалі є крапками, що світяться.

На тлі всієї цієї безлічі галактик на передньому плані виділяється спіральна галактика LEDA 2046648, яка знаходиться в сузір'ї Геркулеса на відстані понад 1 млрд світлових років від Землі. Ще на цьому знімку також виділяється ще одна спіральна галактика, яка знаходиться нижче на зображенні під LEDA 2046648. Вона має приблизно 25% розміру вищезгаданого об'єкта. Найголовніше, що в обох галактиках чітко виділяється їх ядро, а також ділянки утворення нових зірок, які висвітлюють їхні спіральні рукави.

[ + – ] На тлі всієї цієї безлічі галактик на передньому плані виділяється спіральна галактика LEDA 2046648, яка знаходиться в сузір'ї Геркулеса на відстані понад 1 млрд світлових років від Землі Фото: Apophis

Хоча це зображення було лише опубліковано, насправді телескоп Вебб зробив його ще навесні минулого року, коли відбувався процес введення в експлуатацію приладу NIRISS, одного з чотирьох основних інструментів обсерваторії.

У той час як прилад NIRISS був сфокусований на білому карлику (залишку померлої зірки), камера NIRCam зосередила свою увагу на галактиці LEDA 2046648 і того, що її оточує. Унаслідок було отримано унікальне зображення, яке не могло вийти без потужних інструментів телескопа Webb, які роблять знімки в інфрачервоному діапазоні.

Багато з показаних галактик телескоп зміг побачити завдяки гравітаційному лінзуванню, коли дуже далекі об'єкти стають видимими завдяки тому, що їхнє світло викривляється і посилюється за допомогою близьких до телескопа галактик. Дивлячись на цей знімок, можна спробувати уявити масштаби навколишнього космосу, який настільки величезний, що наш розум не може це усвідомити повною мірою.

Що стосується приладу NIRISS, то як уже писав Фокус, у його роботі стався збій. Учені з NASA вже відновили його працездатність та з'ясували, що причиною аварії став "гість" з-за меж нашої зіркової системи.

Що стосується інших важливих відкриттів, то, як уже писав Фокус, учені оголосили про те, що вони виявили 12 нових супутників Юпітера. Так рекорд за кількістю супутників належить поки що цій планеті, а не Сатурну