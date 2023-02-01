Невероятное зрелище. Тысячи галактик вокруг одной видно на изображении телескопа Уэбб (фото)

На одном снимке космического телескопа запечатлены галактики разных форм и размеров.

Related video

Европейское космическое агентство опубликовало действительно потрясающий снимок, который сделал космический телескоп Уэбб. На этом изображении можно увидеть тысячи галактик одновременно, но на первом плане находится спиральная галактика, расположенная на расстоянии более 1 млрд световых лет от нас, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

За время своей полноценной научной деятельности, которая началась в июле 2022 года, космический телескоп Уэбб сделал огромное количество изображений далеких галактик, разных экзопланет, а также добавил новой информации к существующим знаниям о планетах нашей Солнечной системы.

Одна из основных задач космической обсерватории – это изучение далеких, а значит очень древних галактик. С помощью телескопа ученые хотят понять, как появились первые звезды и галактики во Вселенной. И в этом ему помогают четыре его прибора, но за самыми древними источниками света в инфракрасном диапазоне следят камеры NIRCam и MIRI.

На изображении, которое показало Европейское космическое агентство можно увидеть тысячи, а может и десятки тысяч разнообразных галактик. Некоторые из них имеют четкую форму спиральных галактик, другие выглядят как размытые пятна, а третьи вообще представляют собой светящиеся точки.

На фоне всего этого множества галактик на переднем плане выделяется спиральная галактика LEDA 2046648, которая находится в созвездии Геркулеса на расстоянии в более 1 млрд световых лет от Земли. Еще на этом снимке также выделяется еще одна спиральная галактика, которая находится ниже на изображении под LEDA 2046648. Она имеет примерно 25% размера вышеуказанного объекта. Самое главное, что в обеих галактиках четко выделяется их ядро, а также области образования новых звезд, которые освещают их спиральные рукава.

[ + – ] На фоне всего этого множества галактик на переднем плане выделяется спиральная галактика LEDA 2046648, которая находится в созвездии Геркулеса на расстоянии в более 1 млрд световых лет от Земли Фото: ESA

Хотя это изображение было только опубликовано, на самом деле телескоп Уэбб сделал его еще весной прошлого года, когда происходил процесс ввода в эксплуатацию прибора NIRISS, одного из четырех главных инструментов обсерватории.

В то время как прибор NIRISS был сфокусирован на белом карлике (остатке умершей звезды), то камера NIRCam сосредоточила свое внимание на галактике LEDA 2046648 и того, что ее окружает. В результате было получено уникальное изображение, которое не могло получится без мощных инструментов телескопа Уэбб, которые делают снимки в инфракрасном диапазоне.

Многие из показанных галактик телескоп смог увидеть благодаря гравитационному линзированию, когда очень далекие объекты становятся видимыми благодаря тому, что их свет искривляется и усиливается с помощью более близких к телескопу галактик. Глядя на этот снимок можно попытаться представить масштабы окружающего космоса, который настолько огромен, что наш разум не может это осознать в полной мере.

Что касается прибора NIRISS, то как уже писал Фокус, в его работе произошел сбой. Ученые из NASA уже восстановили его работоспособность и выяснили, что причиной аварии стал "гость" из-за пределов нашей звездной системы.

Что касается других важных открытий, то, как уже писал Фокус, ученые объявили о том, что они обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Таким образом рекорд по количеству спутников принадлежит пока этой планете, а не Сатурну