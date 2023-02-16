Новый снимок телескопа Уэбб показал ранее неизвестные особенности гигантского скопления галактик (фото)

По словам ученых, космический телескоп в который раз превзошел все ожидания.

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Космический телескоп Уэбб прислал на Землю новое изображение далекого космоса. На этот раз в поле зрения его чувствительных к инфракрасному излучению приборов попало гигантское скопление галактик, которое состоит из тысяч таких объектов под названием скопление Пандоры. По словам ученых, снимок телескопа показал ранее неизвестные детали в этом мегаскоплении, пишет Cnet.

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Наше Солнце является одной из десятков миллиардов звезд, которые входят в состав Млечного Пути. Но наша галактика является одной из миллиардов галактик во Вселенной. Часто галактики образуют галактические скопления, где сотни и даже тысячи галактик вместе удерживает гравитация.

Но существуют и гигантские скопления галактик, так называемые мегаскопления, которые объединяют несколько обычных скоплений галактик. На новом изображении космчиеского телескопа Уэбб как раз показано одно из таких мегаскоплений — Abell 2744 или скопление Пандоры. Оно состоит из трех галактических скоплений, которые соединились вместе в течении миллионов лет. Ученые считают, что сами галактики в скоплении Пандоры занимают лишь 5% его массы, 20% составляет межгалактический газ, а 75% — таинственная темная материя.

Но на снимке телескопа Уэбб видно не только скопление Пандоры, но и более далекие галактики, ведь в данном случае скопление выступает в роли космической линзы, то есть усиливает более слабый инфракрасный свет от более удаленных объектов. В NASA считают, что на данном изображении можно увидеть не менее 50 тысяч источников инфракрасного света, включая далекие галактики, видимые благодаря эффекту гравитационного линзирования.

[ + – ] Но на снимке телескопа Уэбб видно не только скопление Пандоры, но и более далекие галактики, ведь в данном случае скопление выступает в роли космической линзы, то есть усиливает более слабый инфракрасный свет от более удаленных объектов. В NASA считают, что на данном изображении можно увидеть не менее 50 тысяч источников инфракрасного света, включая далекие галактики, видимые благодаря эффекту гравитационного линзирования Фото: NASA

"Мы, мягко скажем, были поражены качеством этого снимка и теми деталями, которые можно на нем увидеть. В скоплении Пандоры, которое видно на переднем плане мы обнаружили много ранее неизвестных особенностей. А что касается более далеких галактик, то в них вообще можно потеряться, так их много. Космический телескоп Уэбб снова превзошел все наши ожидания", — говорит Рэйчел Безансон из Университета Питтсбурга, США.

В заявлении NASA сказано, что некоторые очень далекие галактики на этом изображении выглядят как искривленные полоски света. Их увидеть удалось благодаря тому, что скопление Пандоры является мощнейшей космической линзой и оно имеет такую огромную массу, что искажает ткань самого пространства-времени. Этого достаточно, чтобы свет от далеких галактик, проходящий через это искривленное пространство, также приобретал искривленный вид.

Чтобы сделать такое детальное изображение телескопу Уэбб понадобилось 30 часов наблюдений за космосом. Теперь ученые хотят получить еще больше подобных снимков, что позволит изучить лучше самые древние и далекие галактики.

На сегодня только телескоп Уэбб может заглянуть в самую глубину космоса и увидеть, как выглядели галактики в ранней Вселенной.

"Когда я увидел это изображение, я сначала подумал, что это компьютерная симуляция, настолько оно красивое. Но это реальность, это действительно то, что может дать нам телескоп Уэбб. Новая эра в астрономии уже наступила", — говорит Иво Лаббе из Технологического университета Суинберна, Австралия.

Фокус уже писал о еще одном удивительном изображении телескопа Уэбб, на котором можно увидеть две спиральные галактики, которые находятся очень далеко от нас, в окружении тысяч других таких же объектов.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что наша Солнечная система является крайне редким явлением во Вселенной. Астрономы считают, что согласно новой классификации планетных систем, наша звездная система представляет собой редчайший случай в космосе.