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Технологии и наука

Исключение из правил. Солнечная система оказалась крайне редким явлением во Вселенной

солнечная система
Фото: NASA | Солнечная система оказалась крайне редким явлением во Вселенной

Астрономы считают, что согласно новой классификации планетных систем, наша звездная система представляет собой редчайший случай в космосе.

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Швейцарские ученые создали новую классификацию планетных систем, на основе имеющихся данных об уже открытых экзопланетах и их расположении в своих звездных системах. Результаты исследования показали, что наша Солнечная система принадлежит к самому редкому типу планетных систем, пишет New Atlas.

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Несколько десятилетий поисков планет, которые находятся за пределами нашей звездной системы, позволили обнаружить на сегодня уже 5300 экзопланет, которые имеют разный состав и разные размеры. Также они по-разному расположены вокруг своей родительской звезды. Уже известно, что все вышеуказанные планеты находятся в 3910 планетных системах на разном расстоянии от Земли.

Благодаря имеющимся данным, которые были получены в результате тщательных наблюдений, астрономы разделили все обнаруженные планеты на отдельные типы:

  • Каменистые планеты, такие как Земля или Марс;
  • Газовые гиганты, такие как Юпитер или Сатурн, но они могут быть намного больше их по размерам;
  • Супер-Земли, то есть планеты похожие на Землю, но больше в несколько раз;
  • Мини-Нептуны, то есть планеты, которые похожи на Нептун, но меньше его по размерам;
  • Водные миры, то есть каменистые планеты с преобладанием воды в своем составе.

Ученые из Бернского университета, Швейцария, решили по такому же принципу классифицировать типы планетных систем, которые уже известны астрономам. Главный вопрос состоял в том, является ли наша Солнечная система распространенным типом планетных систем или же все-таки она уникальна? Как показало исследование, действительно, Солнечная система является самым редким типом планетных систем.

солнечная система Fullscreen
Ученые из Бернского университета, Швейцария, решили по такому же принципу классифицировать типы планетных систем, которые уже известны астрономам. Главный вопрос состоял в том, является ли наша Солнечная система распространенным типом планетных систем или же все-таки она уникальна? Как показало исследование, действительно, Солнечная система является самым редким типом планетных систем
Фото: New Atlas

Для того, чтобы прийти к такому выводу ученые изучили 853 звездные системы, в которых имеется несколько планет. Основываясь на известных данных, астрономы выделили 4 основных типа планетных систем, которые существуют в космосе:

  • Похожие планетные системы – это системы, которые наиболее распространены в космосе, как считают ученые. Вокруг звезды в таких системах вращается несколько планет примерно одинакового размера. И часто они по размерам напоминают Землю.
  • Упорядоченные планетные системы — это системы, в которых вокруг звезды на близком к ней расстоянии вращается группа каменистых маленьких планет, а дальше находятся более крупные газовые и ледяные гиганты. Ученые считают, что это самый редкий тип систем по расположению планет и Солнечная система входит в эту группу.
  • Неупорядоченные планетные системы – это системы, в которых наоборот ближе к звезде находятся большие планеты, а на значительном отдалении – более маленькие.
  • Смешанные планетные системы – это системы, в которых кажется нет четкой конфигурации и причина этого пока не известна.

По словам ученых, расположение планет в звездной системе, а также их тип и размер, частично зависит от начальных условий, в которых появилась данная система. Например, какой размер и массу имел протопланетный диск из газа и пыли, окружающий звезду, из которого появились планеты, а также насколько много было в составе звезды тяжелых металлов. На самом деле в астрономии все элементы тяжелее водорода и гелия называют металлами. Также ученые считают, что на расположение планет влияет их движение на начальном этапе эволюции планетной системы.

планеты, звезда, планетная система Fullscreen
По словам ученых, расположение планет в звездной системе, а также их тип и размер, частично зависит от начальных условий, в которых появилась данная система. Например, какой размер и массу имел протопланетный диск из газа и пыли, окружающий звезду, из которого появились планеты, а также насколько много было в составе звезды тяжелых металлов
Фото: ScienceAlert
  • По словам астрономов, из маленьких протопланетных дисков с небольшой массой, которые вращаются вокруг звезды с небольшим количеством тяжелых металлов, формируются похожие планетные системы.
  • Из больших и тяжелых протопланетных дисков, которые вращаются вокруг звезды с большим количеством тяжелых металлов формируются упорядоченные и неупорядоченные планетные системы.
  • Смешанные планетные системы возникают из протопланетных дисков среднего размера.

Астрономы считают, что взаимодействия между планетами, такие как столкновения и дальнейшая смена орбиты приводят к формированию окончательной структуры звездной системы.

Сейчас известно, что в нашей Солнечной системе имеется 8 планет (Плутон с 2006 года является карликовой планетой). Но все данные указывают на то, что где-то там, на краю нашей звездной системы прячется Девятая планета. Как уже писал Фокус, ученые предложили новый способ ее обнаружить.

Также ученым уже более 20 лет известно о том, что наша Вселенная постоянно ускоряет свое расширение и за этим стоит таинственная темная энергия. Как уже писал Фокус, ученые нашли источник этой энергии, и он скорее всего скрывается в давно известном космическом объекте.