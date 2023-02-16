Исключение из правил. Солнечная система оказалась крайне редким явлением во Вселенной

Астрономы считают, что согласно новой классификации планетных систем, наша звездная система представляет собой редчайший случай в космосе.

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Швейцарские ученые создали новую классификацию планетных систем, на основе имеющихся данных об уже открытых экзопланетах и их расположении в своих звездных системах. Результаты исследования показали, что наша Солнечная система принадлежит к самому редкому типу планетных систем, пишет New Atlas.

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Несколько десятилетий поисков планет, которые находятся за пределами нашей звездной системы, позволили обнаружить на сегодня уже 5300 экзопланет, которые имеют разный состав и разные размеры. Также они по-разному расположены вокруг своей родительской звезды. Уже известно, что все вышеуказанные планеты находятся в 3910 планетных системах на разном расстоянии от Земли.

Благодаря имеющимся данным, которые были получены в результате тщательных наблюдений, астрономы разделили все обнаруженные планеты на отдельные типы:

Каменистые планеты, такие как Земля или Марс;

Газовые гиганты, такие как Юпитер или Сатурн, но они могут быть намного больше их по размерам;

Супер-Земли, то есть планеты похожие на Землю, но больше в несколько раз;

Мини-Нептуны, то есть планеты, которые похожи на Нептун, но меньше его по размерам;

Водные миры, то есть каменистые планеты с преобладанием воды в своем составе.

Ученые из Бернского университета, Швейцария, решили по такому же принципу классифицировать типы планетных систем, которые уже известны астрономам. Главный вопрос состоял в том, является ли наша Солнечная система распространенным типом планетных систем или же все-таки она уникальна? Как показало исследование, действительно, Солнечная система является самым редким типом планетных систем.

[ + – ] Ученые из Бернского университета, Швейцария, решили по такому же принципу классифицировать типы планетных систем, которые уже известны астрономам. Главный вопрос состоял в том, является ли наша Солнечная система распространенным типом планетных систем или же все-таки она уникальна? Как показало исследование, действительно, Солнечная система является самым редким типом планетных систем Фото: New Atlas

Для того, чтобы прийти к такому выводу ученые изучили 853 звездные системы, в которых имеется несколько планет. Основываясь на известных данных, астрономы выделили 4 основных типа планетных систем, которые существуют в космосе:

Похожие планетные системы – это системы, которые наиболее распространены в космосе, как считают ученые. Вокруг звезды в таких системах вращается несколько планет примерно одинакового размера. И часто они по размерам напоминают Землю.

Упорядоченные планетные системы — это системы, в которых вокруг звезды на близком к ней расстоянии вращается группа каменистых маленьких планет, а дальше находятся более крупные газовые и ледяные гиганты. Ученые считают, что это самый редкий тип систем по расположению планет и Солнечная система входит в эту группу.

Неупорядоченные планетные системы – это системы, в которых наоборот ближе к звезде находятся большие планеты, а на значительном отдалении – более маленькие.

Смешанные планетные системы – это системы, в которых кажется нет четкой конфигурации и причина этого пока не известна.

По словам ученых, расположение планет в звездной системе, а также их тип и размер, частично зависит от начальных условий, в которых появилась данная система. Например, какой размер и массу имел протопланетный диск из газа и пыли, окружающий звезду, из которого появились планеты, а также насколько много было в составе звезды тяжелых металлов. На самом деле в астрономии все элементы тяжелее водорода и гелия называют металлами. Также ученые считают, что на расположение планет влияет их движение на начальном этапе эволюции планетной системы.

[ + – ] По словам ученых, расположение планет в звездной системе, а также их тип и размер, частично зависит от начальных условий, в которых появилась данная система. Например, какой размер и массу имел протопланетный диск из газа и пыли, окружающий звезду, из которого появились планеты, а также насколько много было в составе звезды тяжелых металлов Фото: ScienceAlert

По словам астрономов, из маленьких протопланетных дисков с небольшой массой, которые вращаются вокруг звезды с небольшим количеством тяжелых металлов, формируются похожие планетные системы.

Из больших и тяжелых протопланетных дисков, которые вращаются вокруг звезды с большим количеством тяжелых металлов формируются упорядоченные и неупорядоченные планетные системы.

Смешанные планетные системы возникают из протопланетных дисков среднего размера.

Астрономы считают, что взаимодействия между планетами, такие как столкновения и дальнейшая смена орбиты приводят к формированию окончательной структуры звездной системы.

Сейчас известно, что в нашей Солнечной системе имеется 8 планет (Плутон с 2006 года является карликовой планетой). Но все данные указывают на то, что где-то там, на краю нашей звездной системы прячется Девятая планета. Как уже писал Фокус, ученые предложили новый способ ее обнаружить.

Также ученым уже более 20 лет известно о том, что наша Вселенная постоянно ускоряет свое расширение и за этим стоит таинственная темная энергия. Как уже писал Фокус, ученые нашли источник этой энергии, и он скорее всего скрывается в давно известном космическом объекте.