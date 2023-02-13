Пойти по хлебным крошкам. Ученые считают, что могут найти Девятую планету по ее спутникам

Обнаружить пока еще не найденную планету, которая находится на окраинах Солнечной системы, помогут далекие космические камни.

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За последние несколько лет появилось все больше доказательств того, что загадочная Девятая планета все же вращается вокруг Солнца где-то на краю Солнечной системы. Ученые считают, что она больше Земли и скорее всего темная и не отражает свет. Новое исследование китайских ученых предлагает необычный способ ее обнаружить, и он состоит в том, что нужно искать спутники этой планеты, пишет ScienceAlert.

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О том, что где-то на окраинах нашей звездной системы существует Девятая планета, указывают необычные орбиты некоторых объектов в поясе Койпера – это область во внешней Солнечной системе, наполненная огромным количеством астероидов и других объектов, которая начинается за Нептуном. Кстати здесь же находится самый крупный объект этого пояса – карликовая планета Плутон, которая до 2006 года была девятой планетой Солнечной системы. Фокус уже подробно писал о том, чем так заинтересовал ученых Плутон и чем он отличается от остальных планет. Ученые считают, что именно гравитационное влияние неизвестной пока планеты привело к образованию необычных орбит у некоторых небесных тел в поясе Койпера.

Согласно современным оценкам, Девятая планета в 5-10 раз больше Земли, и находится в 400-800 раз дальше от Солнца, чем Земля. До сих пор поиски этого загадочного объекта так и не увенчались успехом. Ученые считают, что причина может быть в том, что это темная планета, которая не отражает свет или же причина в том, что она имеет не такой и большой размер и находится слишком далеко от нас, а потому ее свет не виден. Но астроном Ман Хо Чан из Педагогического университета Гонконга, Китай, считает, что Девятую планету все можно обнаружить. И в этом помогут спутники этой планеты.

[ + – ] О том, что где-то на окраинах нашей звездной системы существует Девятая планета, указывают необычные орбиты некоторых объектов в поясе Койпера – это область во внешней Солнечной системе, наполненная огромным количеством астероидов и других объектов, которая начинается за Нептуном. Кстати здесь же находится самый крупный объект этого пояса – карликовая планета Плутон, которая до 2006 года была девятой планетой Солнечной системы Фото: Daily Mail

Все планеты Солнечной системы, кроме Меркурия и Венеры, есть спутники. Даже у некоторых карликовых планет и астероидов также есть спутники. Планеты внешней Солнечной системы в большинстве случаев притянули к себе с помощью гравитационного влияния эти объекты. Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новые 12 спутников у Юпитера и таким образом пока что эта планета является рекордсменом Солнечной системы по количеству этих объектов обогнав Сатурн.

Что касается пояса Койпера, то там находится огромное количество разных небесных тел и согласно теории Чана, некоторые из них могла притянуть к себе Девятая планета. Ученые предполагает, что эта планета должна была захватить из космоса примерно 20 спутников, каждый из которых имеет среднюю ширину в 140 км.

Сами эти космические камни обнаружить очень тяжело, но гравитационное взаимодействие с планетой могло бы показать их присутствие. В основном спутники, которые были захвачены планетой имеют эллиптические орбиты. Это значит, что влияние планеты на эти спутник меняется по мере того, как они приближаются и удаляются от планеты.

Именно такое влияние планеты способствует нагреванию спутников изнутри, и они излучают тепловое радиоизлучение, которое можно обнаружить с помощью радиотелескопов. То есть если Девятая планета действительно темный объект, то ее спутники дадут возможность ее обнаружить. По словам Чана, нужно начинать поиск этих спутников, что укажет путь к Девятой планете.

Еще в начале прошлого года ученые обнаружили загадочный объект за Нептуном, и как уже писал Фокус, с его помощью астрономы надеялись найти Девятую планету.

Также Фокус писал о том, что ученые выдвинули свои предположения относительно того, как именно можно долететь до Девятой планеты.