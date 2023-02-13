Піти за хлібними крихтами. Вчені вважають, що можуть знайти дев'яту планету за її супутниками

Виявити поки що не знайдену планету, яка розташована на околицях Сонячної системи, допоможуть далекі космічні камені.

Related video

За останні кілька років з'явилося все більше доказів того, що загадкова дев'ята планета все ж таки обертається навколо Сонця десь на краю Сонячної системи. Вчені вважають, що вона більша за Землю та, швидше за все, темна й не відбиває світло. Нове дослідження китайських учених пропонує незвичайний спосіб її виявити, і він полягає в тому, що потрібно шукати супутники цієї планети, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Про те, що десь на околицях нашої зоряної системи існує дев'ята планета, вказують незвичайні орбіти деяких об'єктів у поясі Койпера — це область у зовнішній Сонячній системі, наповнена величезною кількістю астероїдів та інших об'єктів, що починається за Нептуном. До речі, тут розташований найбільший об'єкт цього поясу — карликова планета Плутон, яка до 2006 року була дев'ятою планетою Сонячної системи. Фокус уже докладно писав про те, чим так зацікавив вчених Плутон і чим він відрізняється від інших планет. Учені вважають, що саме гравітаційний уплив невідомої поки що планети призвів до утворення незвичайних орбіт у деяких небесних тіл у поясі Койпера.

Згідно із сучасними оцінками, дев'ята планета в 5-10 разів більша за Землю та розташована в 400-800 разів далі від Сонця, ніж Земля. Досі пошуки цього загадкового об'єкта так і не мали успіху. Вчені вважають, що причина може бути в тому, що це темна планета, яка не відбиває світло, або причина в тому, що вона має не такий і великий розмір та розташована далеко від нас, а тому її світла не видно. Але астроном Ман Хо Чан із Педагогічного університету Гонконгу, що в Китаї, вважає, що дев'яту планету все ж можна виявити. І зробити це допоможуть супутники цієї планети.

[ + – ] Про те, що на околицях нашої зоряної системи існує дев'ята планета, вказують незвичайні орбіти деяких об'єктів у поясі Койпера — це область у зовнішній Сонячній системі, наповнена величезною кількістю астероїдів та інших об'єктів, яка починається за Нептуном. До речі, тут же розташований найбільший об'єкт цього поясу — карликова планета Плутон, яка до 2006 року була дев'ятою планетою Сонячної системи. Фото: Daily Mail

Усі планети Сонячної системи, крім Меркурія та Венери, мають супутники. Навіть у деяких карликових планет і астероїдів також є супутники. Планети зовнішньої Сонячної системи здебільшого притягли до себе ці об'єкти за допомогою гравітаційного впливу. Фокус уже писав про те, що астрономи виявили нові 12 супутників у Юпітера, і так ця планета стала рекордсменом Сонячної системи за кількістю цих об'єктів, обігнавши Сатурн.

Що стосується пояса Койпера, то там розташована величезна кількість різних небесних тіл, і, згідно з теорією Чана, деякі з них могла притягнути до себе дев'ята планета. Вчені припускають, що ця планета мала захопити з космосу приблизно 20 супутників, кожен із яких має середню ширину в 140 км.

Самі ці космічні камені виявити дуже важко, але гравітаційна взаємодія з планетою могла б показати їхню присутність. Здебільшого супутники, захоплені планетою, мають еліптичні орбіти. Це означає, що вплив планети на цей супутник змінюється в міру того, як він наближається та віддаляється від планети.

Саме такий уплив планети сприяє нагріванню супутників зсередини, і вони випромінюють теплове радіовипромінювання, яке можна виявити за допомогою радіотелескопів. Тобто якщо дев'ята планета справді темний об'єкт, її супутники дадуть можливість її виявити. За словами Чана, треба розпочинати пошук цих супутників, що вкаже шлях до дев'ятої планети.

Ще на початку минулого року вчені виявили загадковий об'єкт за Нептуном, і, як уже писав Фокус, за його допомогою астрономи сподівалися знайти дев'яту планету.

Також Фокус писав про те, що вчені висунули свої припущення щодо того, як саме можна долетіти до дев'ятої планети.