Телескоп Уэбб обнаружил галактику, которую "убила" загадочная сила: ученые выяснили, что произошло

В этой галактике внезапно прекратился процесс появления новых звезд после миллионов лет их постоянного создания.

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Космический телескоп Уэбб нашел самую древнюю из известных "погасших" галактик. В ней внезапно загадочным образом прекратился процесс появления новых звезд, хотя он продолжался миллионы лет. Астрономы считают, что виновник произошедшего – это сверхмассивная черная дыра, пишет Live Science.

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Группа ученых проанализировала новые данные наблюдений космического телескопа Уэбб и пришли к выводу, что обсерватория обнаружила самую древнюю из известных "погасших" галактик. То есть в этой галактике прекратился процесс создания звезд. При чем это произошло внезапно после миллионов лет звездообразования.

По словам Адама Карналла из Королевской обсерватории в Эдинбурге, Шотландия, в галактике GS-9209 большинство звезд сформировались в период между 600 и 800 млн лет, которые прошли с момента появления Вселенной. Но затем примерно 12,5 млрд лет этот процесс резко прекратился.

Космический телескоп Уэбб нашел самую древнюю из известных "погасших" галактик. В ней внезапно загадочным образом прекратился процесс появления новых звезд, хотя он продолжался миллионы лет. Астрономы считают, что виновник произошедшего – это сверхмассивная черная дыра Фото: NASA

"Долгое время считалось, что такую погасшую галактику в ранней Вселенной найти очень трудно, но телескопу Уэбб это удалось. Что нас больше все удивило, так это то, как быстро после нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва в этой галактике прекратился процесс звездообразования", — говорит Карналл.

Как показало исследование в древней галактике всего за 200 млн лет появилось огромное количество очень горячих звезд, и она смогла набрать массу в 40 млрд масс Солнца, что примерно соответствует современной массе нашей галактики. И после этого процесс внезапно прекратился.

Ученые считают, что такое огромное количество звезд за очень короткий период времени по космическим меркам появилось в результате быстрого сжатия огромного газового облака. Также процессу быстрого формирования галактики и ее звезд помогли совсем другие условия в ранней Вселенной. Поэтому звезды появлялись намного быстрее, чем мы это видим сейчас в современном космосе.

Как полагают астрономы виновником того, что в галактике GS-9209 резко прекратился процесс бурного появления новых звезд, является сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре этой галактики. По словам ученых, такие черные дыры появляются после того, как умирают гигантские звезды. Они набирают свою массу и увеличиваются в размерах благодаря поглощению окружающих их газа, пыли, звезд и даже других черных дыр.

Как полагают астрономы виновником того, что в галактике GS-9209 резко прекратился процесс бурного появления новых звезд, является сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре этой галактики Фото: NASA

Астрономы предполагают, что черная дыра в галактике GS-9209 со временем смогла поглотить так много вещества, что превратилась в квазар, который способен выпускать настолько сильное излучение, что оно в триллион раз больше, чем у самых ярких звезд. Это высокоэнергетическое излучение способно нагреть окружающий газ в галактической среде, чтобы он перестал сжиматься и превращаться в новые звезды. Также это излучение может вообще очистить галактику от газа, который нужен для формирования звезд. Скорее всего, как полают ученые, именно эта сила черной дыры привела к внезапному прекращению звездообразования и галактика "погасла".

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили одинокую большую галактику, у которой исчезли соседи. Хотя все данные указывают на то, что данная галактика должна быть частью большого скопления. Ученые предложили вероятную причину такого развития событий

Также Фокус писал о том, что новый снимок телескопа Уэбб показал ранее неизвестные особенности гигантского скопления галактик.