Избавиться от российской зависимости. В NASA придумали новый способ уничтожить МКС

Американское космическое агентство не хочет полагаться только на российские грузовые корабли для уничтожения Международной космической станции.

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NASA планирует создать новый "буксир", который бы помог спустить орбитальную станцию на Землю для затопления в Тихом океане уже через несколько лет. Пока что современный план спуска МКС из космоса предполагает, что в этом помогут грузовые корабли РФ "Прогресс". Но в NASA хотят избавиться от зависимости от РФ не в последнюю очередь из-за недавних аварий на российских космических кораблях, пишет Space.

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Согласно плану NASA, Международная космическая станция должна прекратить свою работу на орбите уже к 2030 году. После этого ее нужно контролируемо спустить в атмосферу Земли с последующим затоплением в водах Тихого океана. Сейчас предполагается, что это произойдет с помощью грузовых космических кораблей РФ. Но американцы стремятся избавится от российской зависимости в этом вопросе и планируют создать свой новый космический корабль, который будет выполнять функцию буксира для МКС.

Согласно плану NASA, Международная космическая станция должна прекратить свою работу на орбите уже к 2030 году. После этого ее нужно контролируемо спустить в атмосферу Земли с последующим затоплением в водах Тихого океана. Сейчас предполагается, что это произойдет с помощью грузовых космических кораблей РФ. Но американцы стремятся избавится от российской зависимости в этом вопросе и планируют создать свой новый космический корабль, который будет выполнять функцию буксира для МКС Фото: NASA

На 2024-й финансовый год, который начнется 1 октября 2023 года и закончится 30 сентября следующего года, NASA планирует получить более 27 млрд долларов. Из них 180 млн долларов должны пойти на создание нового буксира, который сможет выполнять и другие функции до окончания работу МКС.

По словам Кэти Людерс, руководителя программы пилотируемых космических полетов NASA, общая стоимость этого проекта может достичь отметки в 1 млрд долларов, хотя есть возможности для уменьшения стоимости данного проекта. Людерс считает, что США должны иметь запасной вариант для безопасного спуска МКС с орбиты ввиду некоторых непредвиденных ситуаций, которые уже случились на МКС.

Как пишет издание Space, скорее всего Людерс имела в виду аварии на российских космических кораблях, которые произошли недавно. В частности, это касается аварии на корабле "Союз", которая произошла в декабре 2023 года и аварии на корабле "Прогресс", которая случилась в феврале этого года, и о них уже подробно писал Фокус.

В декабре 2023 года была обнаружена утечка охлаждающей жидкости из системы охлаждения пилотируемого корабля "Союз". В феврале этого года такая же авария произошла и на грузовом корабле "Прогресс". Расследование показало, что скорее всего причиной стали удары метеоритов

Еще одним стимулом для создания нового буксира для NASA могут быть заявления России о том, что эта страна планирует выйти из сотрудничества на орбитальной станции после 2024 года. РФ хочет построить на орбите свою собственную космическую станцию. Также на решение NASA могут влиять все еще напряженные отношения между США и Россией из-за войны в Украине.

Хотя, как уже писал Фокус сотрудничество между странами на МКС продолжается, и недавно на американском космическом корабле на орбиту отправился российский астронавт вместе с еще тремя членами экипажа станции, а представительница РФ вернулась на Землю вместе с тремя другими астронавтами.

Также в NASA рассказали о том, что планируют выделить из своего бюджета 30 млн долларов на поддержку европейской миссии ExoMars на Красную планету. Еще осенью прошлого года на Марс должен был отправится новейший марсоход на российской космической ракете, который для спуска на планету должен был использовать также посадочный аппарат РФ.

Но из-за войны в Украине Европейское космическое агентство разорвало контракт с Россией и теперь миссия ExoMars начнется не раньше 2028 года. Как уже писал Фокус, Россия за последний год сильно пострадала из-за того, что страна оказалась за бортом многих космических исследований.

Также в NASA сообщили о том, что планируют потратить более 8 млрд долларов на реализацию своей программы Artemis. Эти деньги будут потрачены на запуск в ноябре 2024 года космического корабля с экипажем к Луне в рамках миссии Artemis 2, а также на высадку астронавтов на Луну впервые с 1972 года в декабре 2025-го Фото: NASA/JSC

Также в NASA сообщили о том, что планируют потратить более 8 млрд долларов на реализацию своей программы Artemis. Эти деньги будут потрачены на запуск в ноябре 2024 года космического корабля с экипажем к Луне в рамках миссии Artemis 2, а также на высадку астронавтов на Луну впервые с 1972 года в декабре 2025-го.

Еще один этап лунной программы NASA под названием Artemis 4 предполагает создание первой в истории космической станции на орбите Луны, которая называется Gateway. Изначально в NASA планировали ее строительство в 2027 году, но теперь стало известно, что этот процесс перенесли на 2028 год.