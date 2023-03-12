157 дней на орбите: космический корабль SpaceX с астронавтами с МКС приводнился в океане (видео)

Четыре астронавта миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю, закончив пятимесячное пребывание на борту Международной космической станции.

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Четыре астронавта на космическом корабле компании SpaceX приводнились в воскресенье, 12 марта, в 4:02 утра по Киеву, у берегов штата Флорида. Таким образом завершилось их пятимесячное пребывание на борту МКС. Из космоса вернулись астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката и Анна Кикина из России, пишет Space.

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Четверо астронавтов провели на МКС 157 дней и для Манна, Кассады и Кикиной это был первый полет в космос. Что касается Коити Ваката, то у него уже за плечами 505 дней, проведенных за пределами Земли. После того, как корабль Crew Dragon коснулся водной поверхности, после спуска с помощью специальных парашютов, Николь Манн связалась с наземной командой управления полетом и сообщила, что весь экипаж счастлив быть дома. Спасательные корабли со специалистами SpaceX прибыли к месту приводнения и помогли астронавтам покинуть космический корабль. Таким образом четыре астронавта МКС впервые за 157 дней смогли вдохнуть земной воздух.

После того, как корабль Crew Dragon отсоединился от МКС за несколько часов до этого, он выполнил серию маневров, чтобы взять курс на вход в атмосферу Земли. Представители NASA заявили, что Crew Dragon осветил ночное небо яркой полосой света, когда он вошел в земную атмосферу.

Представители NASA заявили, что Crew Dragon осветил ночное небо яркой полосой света, когда он вошел в земную атмосферу Фото: NASA

Четыре астронавта миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю, закончив пятимесячное пребывание на борту Международной космической станции Фото: NASA

Данный экипаж прибыл на МКС еще в октябре прошлого года и все это время астронавты проводили исследовательские эксперименты и занимались обслуживанием орбитальной станции, которой уже больше 20 лет. В течение нескольких дней до возвращения на Землю экипаж миссии Crew-5 проводил работу вместе с экипажем миссии Crew-6, который прилетел на орбиту 3 марта. О том, как прошел этот полет и с какими пробелами столкнулись в компании SpaceX, Фокус уже подробно писал.

Четыре астронавта на космическом корабле компании SpaceX приводнились в воскресенье, 12 марта, в 4:02 утра по Киеву, у берегов штата Флорида. Таким образом завершилось их пятимесячное пребывание на борту МКС. Из космоса вернулись астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, японец Коити Ваката и Анна Кикина из России Фото: NASA

В рамках миссии Crew-5 состоялось три исторических события:

во-первых, Николь Манн стала первой представительницей коренных американцев, которая побывала в космосе;

во-вторых, Анна Кикина стала первой россиянкой, которая полетела в космос на американском космическом корабле;

в-третьих, Коити Ваката установил рекорд среди японских астронавтов, ведь он уже пятый раз побывал в космосе.

Стоит сказать, что на этом корабле от SpaceX мог вернуться домой еще один астронавт — Фрэнк Рубио из NASA. После того, как в декабре прошлого года произошла авария на российском корабле "Союз", встал вопрос о возвращении домой трех астронавтов, которые прибыли на нем на МКС.

В январе этого года корабль Crew Dragon переоборудовали для перевозки еще одного члена экипажа. Двое россиян Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были вернуться домой на аварийном корабле "Союз". Но в феврале "Роскосмос" отправил к МКС новый корабль "Союз" для спасения всех троих астронавтов, но они пока остаются на станции и возможно их пребывание там затянется еще на несколько месяцев. Об этом полете Фокус уже подробно писал.

Четверо прибывших домой астронавтов на орбите заменили прибывшие на МКС 3 марта двое американцев — Уоррен Хобург и Стивен Боуэн, один астронавт из ОАЭ — Султана Аль-Нейяди и россиянин Андрей Федяев.

Кстати, полеты представителей РФ, Кикиной и Федяева, на космических кораблях SpaceX стали возможны после заключения соглашения между NASA и "Роскосмосом" в июле прошлого года. Несмотря на напряженность в отношениях между США и РФ из-за вторжения последней в Украину, NASA неоднократно заявляло, что партнерство с "Роскосмосом" жизненно важно для работы МКС.