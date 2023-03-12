157 днів на орбіті: космічний корабель SpaceX з астронавтами з МКС приводнився в океані (відео)

Чотири астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю, закінчивши п'ятимісячне перебування на борту Міжнародної космічної станції.

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Чотири астронавти на космічному кораблі компанії SpaceX приводялися в неділю, 12 березня, о 4:02 ранку за Києвом, біля берегів штату Флорида. Таким чином завершилося їхнє п'ятимісячне перебування на борту МКС. З космосу повернулися астронавти NASA Джош Кассада та Ніколь Манн, японець Коїті Ваката та Анна Кікіна з Росії, пише Space.

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Четверо астронавтів провели на МКС 157 днів і для Манна, Кассади та Кікіної це був перший політ у космос. Що стосується Коїті Ваката, то він має за плечима 505 днів, проведених за межами Землі. Після того, як корабель Crew Dragon торкнувся водної поверхні, після спуску за допомогою спеціальних парашутів Ніколь Манн зв'язалася з наземною командою управління польотом і повідомила, що весь екіпаж щасливий бути вдома. Рятувальні кораблі зі спеціалістами SpaceX прибули до місця приведення та допомогли астронавтам покинути космічний корабель. Таким чином чотири астронавти МКС вперше за 157 днів змогли вдихнути земне повітря.

Після того, як корабель Crew Dragon від'єднався від МКС за кілька годин до цього, він виконав серію маневрів, щоби взяти курс на вхід в атмосферу Землі. Представники NASA заявили, що Crew Dragon освітив нічне небо яскравою смугою світла, коли він увійшов до земної атмосфери.

Представники NASA заявили, що Crew Dragon освітив нічне небо яскравою смугою світла, коли він увійшов до земної атмосфери. Фото: NASA

Чотири астронавти місії Crew-5 успішно повернулися на Землю, закінчивши п'ятимісячне перебування на борту Міжнародної космічної станції Фото: NASA

Цей екіпаж прибув на МКС ще у жовтні минулого року і весь цей час астронавти проводили дослідницькі експерименти та займалися обслуговуванням орбітальної станції, якій уже понад 20 років. Протягом кількох днів до повернення на Землю екіпаж місії Crew-5 проводив роботу разом із екіпажем місії Crew-6, який прилетів на орбіту 3 березня. Про те, як пройшов цей політ і з якими прогалинами зіткнулися в компанії SpaceX, Фокус докладно писав.

Чотири астронавти на космічному кораблі компанії SpaceX приводнилися в неділю, 12 березня, о 4:02 ранку за Києвом, біля берегів штату Флорида. Таким чином завершилося їхнє п'ятимісячне перебування на борту МКС. З космосу повернулися астронавти NASA Джош Кассада та Ніколь Манн, японець Коїті Ваката та Анна Кікіна з Росії Фото: NASA

У межах місії Crew-5 відбулися три історичні події:

по-перше, Ніколь Манн стала першою представницею корінних американців, яка побувала у космосі;

по-друге, Анна Кікіна стала першою росіянкою, яка полетіла до космосу на американському космічному кораблі;

по-третє, Коїті Ваката встановив рекорд серед японських астронавтів, адже він уже вп'яте побував у космосі.

Варто сказати, що на цьому кораблі від SpaceX міг повернутись додому ще один астронавт — Френк Рубіо з NASA. Після того, як у грудні минулого року сталася аварія на російському кораблі "Союз", постало питання про повернення додому трьох астронавтів, які прибули на ньому на МКС.

У січні цього року корабель Crew Dragon переобладнали для перевезення ще одного члена екіпажу. Двоє росіян Сергій Прокоп'єв та Дмитро Петелін мали повернутися додому на аварійному кораблі "Союз". Але в лютому "Роскосмос" відправив до МКС новий корабель "Союз" для порятунку всіх трьох астронавтів, але вони поки що залишаються на станції і, можливо, їхнє перебування там затягнеться ще на кілька місяців. Про цей політ Фокус вже докладно писав.

Четверо прибулих додому астронавтів на орбіті замінили двоє американців, які прибули на МКС 3 березня — Уоррен Хобург і Стівен Боуен, один астронавт з ОАЕ — Султана Аль-Нейяді та росіянин Андрій Федяєв.

До речі, польоти представників РФ, Кікіної та Федяєва, на космічних кораблях SpaceX стали можливими після укладання угоди між NASA та "Роскосмосом" у липні минулого року. Незважаючи на напруженість у відносинах між США та РФ через вторгнення останньої в Україну, NASA неодноразово заявляло, що партнерство з "Роскосмосом" є життєво важливим для роботи МКС.