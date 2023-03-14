Позбутися російської залежності. У NASA вигадали новий спосіб знищити МКС

Американська космічна агенція не хоче покладатися лише на російські вантажні кораблі для знищення Міжнародної космічної станції.

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NASA планує створити новий "буксир", який допоміг би спустити орбітальну станцію на Землю для затоплення в Тихому океані вже через кілька років. Поки що сучасний план спуску МКС із космосу передбачає, що у цьому допоможуть вантажні кораблі РФ "Прогрес". Але в NASA хочуть позбутися залежності від РФ не в останню чергу через нещодавні аварії на російських космічних кораблях, пише Space.

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Згідно з планом NASA, Міжнародна космічна станція має припинити свою роботу на орбіті вже до 2030 року. Після цього її необхідно контрольовано спустити в атмосферу Землі з подальшим затопленням у водах моря. Наразі передбачається, що це станеться за допомогою вантажних космічних кораблів РФ. Але американці прагнуть позбутися російської залежності в цьому питанні і планують створити свій новий космічний корабель, який виконуватиме функцію буксиру для МКС.

Згідно з планом NASA, Міжнародна космічна станція має припинити свою роботу на орбіті вже до 2030 року. Після цього її необхідно контрольовано спустити в атмосферу Землі з подальшим затопленням у водах моря. Наразі передбачається, що це станеться за допомогою вантажних космічних кораблів РФ. Але американці прагнуть позбутися російської залежності в цьому питанні і планують створити свій новий космічний корабель, який виконуватиме функцію буксиру для МКС Фото: NASA

На 2024 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня 2023 року і закінчиться 30 вересня наступного року, NASA планує отримати більше 27 млрд доларів. З них 180 млн доларів мають піти на створення нового буксиру, який зможе виконувати й інші функції до закінчення МКС.

За словами Кеті Людерс, керівника програми пілотованих космічних польотів NASA, загальна вартість цього проєкту може досягти позначки 1 млрд доларів, хоча є можливості для зменшення вартості цього проекту. Людерс вважає, що США повинні мати запасний варіант для безпечного спуску МКС з орбіти через деякі непередбачені ситуації, які вже трапилися на МКС.

Як пише видання Space, найімовірніше Людерс мала на увазі аварії на російських космічних кораблях, які сталися нещодавно. Зокрема, це стосується аварії на кораблі "Союз", яка сталася у грудні 2023 року та аварії на кораблі "Прогрес", яка сталася у лютому цього року, і про них вже докладно писав Фокус.

У грудні 2023 року був виявлений витік охолоджувальної рідини із системи охолодження пілотованого корабля "Союз". У лютому цього року така сама аварія сталася і на вантажному кораблі "Прогрес". Розслідування показало, що найімовірніше причиною стали удари метеоритів.

Ще одним стимулом для створення нового буксиру для NASA можуть бути заяви Росії про те, що ця країна планує вийти зі співпраці на орбітальній станції після 2024 року. РФ хоче збудувати на орбіті свою власну космічну станцію. Також на рішення NASA можуть впливати все ще напружені відносини між США та Росією через війну в Україні.

Хоча, як уже писав Фокус, співпраця між країнами на МКС триває, і нещодавно на американському космічному кораблі на орбіту вирушив російський астронавт разом із ще трьома членами екіпажу станції, а представниця РФ повернулася на Землю разом із трьома іншими астронавтами.

Також у NASA розповіли про те, що планують виділити зі свого бюджету 30 млн. доларів на підтримку європейської місії ExoMars на Червону планету. Ще восени минулого року на Марс мав вирушити новий марсохід на російській космічній ракеті, який для спуску на планету мав використовувати також посадковий апарат РФ.

Але через війну в Україні Європейське космічне агентство розірвало контракт із Росією і тепер місія ExoMars розпочнеться не раніше 2028 року. Як вже писав Фокус, Росія за останній рік сильно постраждала через те, що країна опинилася за бортом багатьох космічних досліджень.

Також у NASA повідомили про те, що планують витратити понад 8 млрд. доларів на реалізацію своєї програми Artemis. Ці гроші будуть витрачені на запуск у листопаді 2024 року космічного корабля з екіпажем до Місяця в рамках місії Artemis 2, а також на висадку астронавтів на Місяць вперше з 1972 року у грудні 2025-го Фото: луна

Також у NASA повідомили про те, що планують витратити понад 8 млрд. доларів на реалізацію своєї програми Artemis. Ці гроші будуть витрачені на запуск у листопаді 2024 року космічного корабля з екіпажем до Місяця в рамках місії Artemis 2, а також на висадку астронавтів на Місяць уперше з 1972 року у грудні 2025-го.

Ще один етап місячної програми NASA за назвою Artemis 4 передбачає створення першої в історії космічної станції на орбіті Місяця, яка називається Gateway. Спочатку в NASA планували її будівництво 2027 року, але тепер стало відомо, що цей процес перенесли на 2028 рік.