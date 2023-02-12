Нова аварія на МКС. Ще один російський космічний корабель вийшов із ладу: що відомо

Проблема з охолоджувальною системою виникла вже вдруге за 2 місяці на космічному кораблі РФ.

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На Міжнародній космічній станції сталася друга аварія на космічному кораблі РФ. Якщо в середині грудня проблему з охолоджувальною системою виявили в корабля для доставки астронавтів, то цього разу така ж аварія сталася з вантажним транспортним засобом, пише Space.

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Уже вдруге за 2 місяці російський космічний корабель, який зістикований із МКС, почав протікати. Цього разу російські диспетчери на Землі помітили в суботу, 11 лютого, розгерметизацію у вантажному космічному кораблі "Прогрес-82". У NASA повідомили, що сталася розгерметизація системи охолодження корабля.

В американському космічному агентстві повідомили, що поки що причина витоку охолоджувальної рідини з охолоджувальної системи невідома. Попри аварію температура й тиск на станції залишається в межах норми, і екіпажу МКС нічого не загрожує.

[ + – ] Уже вдруге за 2 місяці російський космічний корабель, який зістикований із МКС, почав протікати. Цього разу російські диспетчери на Землі помітили в суботу, 11 лютого, розгерметизацію у вантажному космічному кораблі "Прогрес-82". У NASA повідомили, що сталася розгерметизація системи охолодження корабля. Фото: NASA

Вантажний корабель РФ "Прогрес 82" зістикувався з МКС ще наприкінці жовтня минулого року та мав вирушити на Землю 17 лютого. Поки що точно не відомо, чи станеться це, чи російські диспетчери залишать корабель на МКС до з'ясування причин аварії.

Варто зауважити, що всі російські вантажні кораблі цього класу після того, як виконають свою місію, повертаються на Землю та згоряють в атмосфері. Тому Землі не вдасться встановити причини аварії. Найцікавіше, що поломка на космічному кораблі РФ сталася того ж дня, коли з МКС стикувався ще один вантажний корабель росіян — "Прогрес-83".

Витік охолоджувальної рідини на російському космічному кораблі стався вже вдруге за 2 місяці. Подібний інцидент стався з кораблем "Союз-МС 22" у середині грудня минулого року. Цей корабель доставив на орбіту у вересні 2022 трьох астронавтів і мав повернути їх на Землю в березні цього року.

[ + – ] Витік охолоджувальної рідини на російському космічному кораблі стався вже вдруге за 2 місяці. Подібний інцидент стався із кораблем "Союз-МС 22" у середині грудня минулого року. Цей корабель доставив на орбіту у вересні 2022 трьох астронавтів і повинен був повернути їх на Землю в березні цього року.

Унаслідок розслідування причин аварії з'ясувалося, що корпус корабля був пошкоджений ударом мікрометеорита, і наразі "Союз-МС 22" непридатний для транспортування астронавтів додому. Його можна використовувати лише в разі аварійної ситуації на МКС.

Фокус уже докладно писав про те, як сталася аварія з російським космічним кораблем і як розвивалися подальші події. У NASA навіть вирішили в разі непередбачених обставин відправити на Землю свого астронавта на кораблі SpaceX.

[ + – ] Наразі "Роскосмос" готує до відправки на МКС інший космічний корабель — "Союз-МС 23". Він полетить 20 лютого, але на його борту не буде екіпажу, окрім корисних вантажів. Фото: NASA

Наразі "Роскосмос" готує до відправки на МКС інший космічний корабель — "Союз-МС 23". Він полетить 20 лютого, але на його борту не буде екіпажу, окрім корисних вантажів. Цей корабель зможе повернути двох росіян і одного американця на Землю лише у вересні. Тобто початкова місія цих астронавтів на орбіті триватиме ще пів року. Поки що немає жодної інформації про те, чи буде скоригована дата запуску нового космічного корабля через розслідування аварії на кораблі "Прогрес".

Як уже писав Фокус, нещодавно пройшли чергові випробування на міцність модуля майбутньої космічної станції, яка має замінити МКС.

Також Фокус писав про те, що SpaceX провела випробування своєї ракети Starship, яка має вперше полетіти в космос у березні цього року. Ця ракета призначена для польотів як на Місяць, так і на Марс.

Що стосується Марса, то, як уже писав Фокус, вчені розповіли, які небезпеки очікують на майбутніх підкорювачів Червоної планети. Зокрема, йдеться про те, що умови на Марсі можуть призвести до значних проблем зі здоров'ям.