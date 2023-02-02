Модуль майбутньої МКС висадили в повітря: вийшло краще, ніж очікували в NASA (відео)

Компанія Sierra Space завершила третє випробування на міцність житлового модуля майбутньої орбітальної станції Orbital Reef, і результат перевершив очікування на 150%.

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У Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла, що розташований у штаті Алабама, США, пройшло третє випробування прототипу житлового сегмента майбутньої космічної станції Orbital Reef, яка має замінити МКС уже на початку 2030-х років, пише Space.

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Ще у 2021 році NASA обрало трьох підрядників для розробки нової космічної станції, яка має стати заміною для вже дуже старої Міжнародної космічної станції. Грант у розмірі 415 млн доларів розділили між собою компанії Nanoracks LLC, Northrop Grumman і дві компанії, які працюють разом — Blue Origin і Sierra Space. Усі три компанії активно ведуть свої розробки, але остання за кілька місяців показала дуже хороші результати.

[ + – ] Компанія Sierra Space завершила третє випробування на міцність житлового модуля майбутньої орбітальної станції Orbital Reef, і результат перевершив очікування на 150%. Фото: Скриншот

Компанія Sierra Space минулого року провела вже два успішні випробування прототипів надувних сегментів майбутньої космічної станції Orbital Reef. Про друге випробування вже докладно писав Фокус, коли, як і цього разу, прототип модуля станції був підірваний. Вибух стався цілеспрямовано, адже інженери повинні перевірити міцність цього сегмента, який має витримати несприятливі умови космосу.

[ + – ] Такий вигляд, згідно з проєктом, матиме космічна станція Orbital Reef Фото: space.com

Третє "вибухове" випробування, як і два попередні, пройшли у знаковому для NASA місці — у Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла. Саме тут готували ракети й космічні кораблі для перших польотів людини на Місяць ще у 1960-х роках.

Ще один тест на міцність свого надувного модуля компанія Sierra Space провела для того, щоб відповідати нормам, які виставляє NASA для таких конструкцій. Тобто модуль має бути міцним і витримувати високий тиск, адже в цьому сегменті майбутньої станції, який називається LIFE, житимуть і працюватимуть астронавти. З іншого боку, Blue Origin і Sierra Space повинні довести NASA, що саме їхня станція має стати гідною заміною МКС, а тому характеристики всіх її складових мають перевершити показники конкурентів.

Для нового випробування було створено прототип, який за розміром є 1/3 розміру справжнього космічного надувного модуля. Ціль полягала в тому, щоб цей сегмент витримав величезний тиск протягом 100 годин і не розірвався на шматки. Але результати перевершили всі очікування. Модуль вибухнув лише за 150 годин, а отже, інженери перевищили вимоги NASA на 150%.

Цього року компанія Sierra Space повинна провести ще кілька подібних випробувань, щоб отримати схвалення NASA на подальші розробки складових космічної станції Orbital Reef. Докладніше про неї Фокус уже писав раніше.

Варто зауважити, що компанія Sierra Space не єдиний творець сегментів для космічних станцій, який проводить "вибухові" випробування, щоб отримати схвалення NASA. Наприклад, інженери з компанії Lockheed Martin Space ще в грудні минулого року провели подібний тест свого модуля космічної станції, але вона призначена не для навколоземної орбіти, де розташована МКС. Цей проєкт призначений для створення станцій біля Місяця та інших планет Сонячної системи.

Що стосується самої МКС, то, як уже писав Фокус, NASA планувало в разі чергової аварії врятувати свого астронавта, залишивши двох росіян на орбіті. Справа в тому, що після значної поломки російського космічного корабля у грудні минулого року станція залишилася без "рятувальної шлюпки".