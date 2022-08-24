Заміна МКС. Джефф Безос починає створювати нову космічну орбітальну станцію (фото)

Компанії Blue Origin та Sierra Space отримали схвалення NASA на будівництво на навколоземній орбіті станції Orbital Reef.

NASA запланувало закінчити роботу МКС у 2030 році і для того, щоб побудувати їй заміну в космосі, агентство залучило американські приватні компанії. Перше схвалення на розробку проєкту нової космічної станції отримали компанія Джеффа Безоса Blue Origin та інша американська компанія Sierra Space. Вони поєднали свої зусилля, щоб створити на орбіті космічну станцію під назвою Orbital Reef, пише Gizmodo.

Спільний проєкт космічної станції від компаній Blue Origin та Sierra Space отримав схвальну оцінку від NASA. В агентстві вважають, що цей проєкт дуже перспективний і можна переходити до етапу проєктування складових сегментів нової орбітальної станції.

"Ми отримали зелене світло від NASA. Наша станція Orbital Reef змінить правила гри для пілотованих космічних польотів на навколоземну орбіту. Вона відповідає всім вимогам як для комерційного використання, так і для наукових цілей NASA", — каже Брент Шервуд із Blue Origin.

[ + – ] За планом космічна станція Orbital Reef виглядатиме саме так Фото: Blue Origin

У створенні нової космічної станції беруть участь, окрім двох головних компаній, ще кілька приватних підприємств, зокрема компанія "Боїнг", а також науковці Університету штату Аризона, США.

На реалізацію проєкту станції Orbital Reef компанії Blue Origin і Sierra Space вже отримали від NASA фінансування понад 1,5 млрд доларів. Але в спину цим компаніям дихають такі компанії як Axiom Space, NanoRacks і Northrop Grumman, які теж хочуть досягти позитивної оцінки від NASA їхніх власних проєктів космічних станцій. Поки NASA дійшло висновку, що станція Orbital Reef відповідає всім необхідним вимогам для такого об'єкта.

[ + – ] NASA запланувало закінчити роботу МКС у 2030 році і для того, щоб побудувати їй заміну в космосі, агентство залучило американські приватні компанії Фото: NASA

Майбутня станція Orbital Reef зможе одночасно приймати 10 астронавтів на борту. Вона призначена не лише для наукових досліджень, а й для використання у сфері космічного туризму. Також розробники вказують на те, що на цій станції можна буде навіть знімати фільми в космосі.

Якщо все піде за планом, то космічна станція Orbital Reef розпочне свою роботу вже у 2027 році, а саме її будівництво у космосі має розпочатися 2026.

Що стосується компанії Sierra Space, то нещодавно стало відомо про те, що вона планує створити перший у світі повністю комерційний центр пілотованих космічних польотів та академію підготовки астронавтів. Також зараз компанія розробляє космічний літак за назвою Dream Chaser, який зможе доставляти на орбіту приблизно 5,5 тонни вантажів. За планом, цей літак має бути готовий вже до 2026 року, і він виконуватиме польоти на Orbital Reef і, можливо, на МКС.

[ + – ] Компанія Sierra Space розробляє космічний літак під назвою Dream Chaser, який зможе доставляти на орбіту приблизно 5,5 тонни вантажів Фото: wikipedia

Як уже писав Фокус, Росія представила проєкт своєї космічної станції, яку у РФ планують побудувати до 2028 року. На цей час росіяни хочуть вийти з проєкту співробітництва на МКС.

[ + – ] Такий вигляд матиме після остаточного складання китайська станція "Тяньгун" Фото: wikipedia

Також Фокус писав про те, що Китай планує цього року закінчити складання на орбіті своєї космічної станції "Тяньгун". Вона складатиметься із трьох основних сегментів, два з яких уже перебувають у космосі.