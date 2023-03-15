У 30 разів більше Сонця. Телескоп Вебб зробив знімок рідкісної зірки, яка незабаром вибухне (фото)

Космічний телескоп зробив знімок однієї з найрідкісніших, але дуже яскравих і величезних зірок у Всесвіті. І незабаром ця зірка помре внаслідок потужного вибуху.

Related video

Космічний телескоп Вебб сфотографував зірку WR 124, що належить до рідкісного типу зірок під назвою зірки Вольфа-Райє. Вони дуже яскраві та мають величезну масу, оскільки цей тип передбачає, що зірка знаходиться на останній стадії свого життя і незабаром вибухне надновою. Власне, ця зірка також скоро помре внаслідок вибуху, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Телескоп Вебб отримав неймовірно детальний знімок останнього періоду життя зірки WR 124, яка знаходиться на відстані 15 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Стрільця.

Космічний телескоп Вебб сфотографував зірку WR 124, що належить до рідкісного типу зірок під назвою зірки Вольфа-Райє. Вони дуже яскраві та мають величезну масу, оскільки цей тип передбачає, що зірка знаходиться на останній стадії свого життя і незабаром вибухне надновою. Власне, ця зірка також скоро помре внаслідок вибуху Фото: NASA

Гігантські зірки перетворюються на зірки Вольфа-Райє наприкінці своєї еволюції, але ця фаза триває лише кілька мільйонів років, після чого відбувається вибух наднової, і зірка перетворюється на чорну діру. Але не всі зірки проживають цю фазу своєї еволюції, тому зірки Вольфа-Райє зустрічаються рідко в космосі. Вважається, що тільки одна гігантська зірка зі 100 млн може стати зіркою Вольфа-Райє, перш ніж вибухнути і припинитися у чорного космічного монстра, який поглинає все довкола.

За словами вчених, зірка WR 124 у 30 разів більша за наше Сонце і зараз вона вже почала скидати в космос свою речовину під час підготовки до своєї неминучої смерті. Під час цього процесу навколо зірки утворилася хмара з газу та пилу, яка яскраво світиться. Учені з NASA припустили, що зірка на момент зйомки вже скинула речовину масою 10 мас Сонця і як тільки у неї закінчиться життєвий цикл, вона вибухне надновою.

За словами вчених, зірка WR 124 у 30 разів більша за наше Сонце і зараз вона вже почала скидати в космос свою речовину під час підготовки до своєї неминучої смерті. Під час цього процесу навколо зірки утворилася хмара з газу та пилу, яка яскраво світиться. Учені з NASA припустили, що зірка на момент зйомки вже скинула речовину масою 10 мас Сонця і як тільки у неї закінчиться життєвий цикл, вона вибухне надновою Фото: NASA

Нове зображення телескопа Вебб має важливу наукову цінність, адже воно допоможе астрономам з'ясувати, як саме поводиться пил у хмарі та чи зможе він пережити вибух наднової.

Пил є життєво важливим компонентом Всесвіту, який захищає зірки під час їх формування та допомагає у створенні планет. Але вчені з'ясували, що у Всесвіті набагато більше пилу, ніж можуть пояснити сучасні теорії його утворення. Тому вчені з NASA сподіваються, що вивчення поведінки пилу навколо зірок Вольфа-Райє, таких як WR 124, допоможе з'ясувати, звідки узявся весь цей додатковий пил.

Нове зображення телескопа Вебб має важливу наукову цінність, адже воно допоможе астрономам з'ясувати, як саме поводиться пил у хмарі та чи зможе він пережити вибух наднової Фото: NASA

І в цьому питанні вченим стане в пригоді якраз телескоп Вееб, який може бачити крізь пил різні зірки, а також те, який саме пил їх оточує.

Раніше Фокус писав про те, що на одному зі знімків телескопа Вебб помістилося одразу 25 тисяч галактик, а це більш ніж удвічі перевищує подібний рекорд, встановлений телескопом Габбл.

Також Фокус писав про те, що нестабільні об'єкти в космосі можуть знищувати життя у Всесвіті. Як показало нове дослідження, взаємодія між далекими планетами та найближчими до них об'єктами може мати катастрофічні наслідки.