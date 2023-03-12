Аппараты NASA зафиксировали необычный выброс плазмы на Солнце: есть ли угроза для Земли (фото)

Очередной корональный выброс массы на Солнце произошел на обратной стороне звезды и имел несвойственную ему форму.

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Астрономы получили снимки с космических аппаратов, которые наблюдают за Солнцем, на котором виден потрясающий выброс корональной массы в виде "бабочки", которая расправляет свои плазменные "крылья". По словам ученых, этот выброс плазмы не был направлен в сторону Земли и улетел к Меркурию, пишет Live Science.

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Ученые уже знают о том, что сейчас активность Солнца увеличивается и этот процесс будет продолжатся еще примерно полтора года, пока не достигнет пика летом 2025 года. После этого активность начнет снижаться.

Поэтому почти каждый день космические аппараты фиксируют на Солнце вспышки, которые могут сопровождаться выбросами плазмы, известными как корональный выброс массы. Очередной огромный выброс плазмы был зафиксирован в пятницу, 10 марта. Космические аппараты NASA смогли сделать потрясающие снимки этого события, которое произошло на обратной стороне Солнца.

Астрономы получили снимки с космических аппаратов, которые наблюдают за Солнцем, на котором виден потрясающий выброс корональной массы в виде "бабочки", которая расправляет свои плазменные "крылья". По словам ученых, этот выброс плазмы не был направлен в сторону Земли и улетел к Меркурию Фото: NASA

Корональный выбросы массы вырываются из солнечных пятен, которые являются особыми регионами на Солнце, где происходит соединение и разрыв силовых линий магнитного поля. В результате возникает мощный выброс энергии или солнечная вспышка, которая сопровождается иногда выбросами огромных потоков плазмы в космос. Эти потоки летят со скоростью в миллионы километров в час и могут достигать Земли, в результате чего появляются геомагнитные бури. Но в этот раз поток плазмы был направлен в сторону Меркурия.

По словам ученых, это извержение было необычным, так как приобрело форму "бабочки", которая расправляет свои плазменные "крылья". Большинство корональных выбросов плазмы больше похожи на кольцо, но почему в этот раз было по-другому ученые не знают.

По словам ученых, уже в воскресенье, 12 марта, корональный выброс массы должен был достичь Меркурия, при этом пробив его слабое магнитное поле. Исследователи предполагают, что некоторое время солнечные частицы будут кружить вокруг планеты, создавая таким образом своеобразную "атмосферу".

По словам ученых, уже в воскресенье, 12 марта, корональный выброс массы должен был достичь Меркурия, при этом пробив его слабое магнитное поле. Исследователи предполагают, что некоторое время солнечные частицы будут кружить вокруг планеты, создавая таким образом своеобразную "атмосферу" Фото: NASA

Хотя более сильное магнитное поле Земли может выдерживать удары потоков плазмы от Солнца, все же они могут вызвать появление на планете мощных геомагнитных бурь. Очень сильные геомагнитные бури могут нарушить магнитное поле нашей планеты настолько сильно, что даже спутники будут падать на Землю. Некоторые даже считают, что в результате такого события может исчезнуть Интернет. Но пока что таких мощных геомагнитных бурь в последние десятилетия не было, но они могут появится в ближайшем будущем.

Также в субботу, 11 марта, на Солнце произошло еще одно извержение, но в этот раз из звезды вырвался поток так называемой темной плазмы. Это также зафиксировали аппараты NASA.

Также в субботу, 11 марта, на Солнце произошло еще одно извержение, но в этот раз из звезды вырвался поток так называемой темной плазмы. Это также зафиксировали аппараты NASA Фото: NASA

Темная плазма не является особым видом солнечной плазмы, просто она более холодная и не такая яркая. А еще эта плазма более плотная, чем газ в окружающей атмосфере Солнца.

Также ученые заметили корональный выброс массы, но еще не знаю был ли он направлен в сторону Земли. Если этот поток все же улетел в сторону нашей планеты, то он может спровоцировать появление геомагнитной бури уже в понедельник, 13 марта или во вторник, 14 марта.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что же на самом деле портит приборы космических аппаратов, которые изучают Солнце. Как оказалось, Солнце и вода не лучшие друзья для таких космических аппаратов.

Напоминаем, что в начале марта на Солнце произошло одно из самых сильных извержений, в результате которого на Земле на некоторое время была потеряна радиосвязь, как уже писал Фокус.