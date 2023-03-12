Апарати NASA зафіксували незвичайний викид плазми на Сонце: чи є загроза Землі (фото)

Черговий корональний викид маси на Сонці стався на звороті зірки і мав невластиву йому форму.

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Астрономи отримали знімки з космічних апаратів, які спостерігають за Сонцем, на якому видно приголомшливий викид корональної маси у вигляді "метелика", який розправляє свої плазмові "крила". За словами вчених, цей викид плазми не був направлений у бік Землі та відлетів до Меркурія, пише Live Science.

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Вчені вже знають про те, що зараз активність Сонця збільшується і цей процес триватиме ще приблизно півтора роки, доки не досягне піку влітку 2025 року. Після цього активність почне знижуватись.

Тому майже кожен день космічні апарати фіксують на Сонці спалахи, які можуть супроводжуватись викидами плазми, відомими як корональний викид маси. Черговий величезний викид плазми було зафіксовано у п'ятницю, 10 березня. Космічні апарати NASA змогли зробити чудові знімки цієї події, яка сталася на звороті Сонця.

Астрономи отримали знімки з космічних апаратів, які спостерігають за Сонцем, на якому видно приголомшливий викид корональної маси у вигляді "метелика", який розправляє свої плазмові "крила". За словами вчених, цей викид плазми не був направлений у бік Землі та полетів до Меркурія Фото: NASA

Корональні викиди маси вириваються із сонячних плям, які є особливими регіонами на Сонці, де відбувається з'єднання та розрив силових ліній магнітного поля. В результаті виникає потужний викид енергії або сонячний спалах, який іноді супроводжується викидами величезних потоків плазми в космос. Ці потоки летять зі швидкістю мільйони кілометрів на годину і можуть досягати Землі, внаслідок чого з'являються геомагнітні бурі. Але цього разу потік плазми був спрямований у бік Меркурія.

За словами вчених, це виверження було незвичайним, оскільки набуло форми "метелика", яка розправляє свої плазмові "крила". Більшість корональних викидів плазми більше схожі на кільце, але чому цього разу було по-іншому — вчені не знають.

За словами вчених, уже в неділю, 12 березня, корональний викид маси мав досягти Меркурія, при цьому пробивши його слабке магнітне поле. Дослідники припускають, що деякий час сонячні частки кружлятимуть навколо планети, створюючи таким чином своєрідну "атмосферу".

За словами вчених, уже в неділю, 12 березня, корональний викид маси мав досягти Меркурія, при цьому пробивши його слабке магнітне поле. Дослідники припускають, що деякий час сонячні частки кружлятимуть навколо планети, створюючи таким чином своєрідну "атмосферу" Фото: NASA

Хоча сильніше магнітне поле Землі може витримувати удари потоків плазми від Сонця, все ж таки вони можуть викликати появу на планеті потужних геомагнітних бур. Дуже сильні геомагнітні бурі можуть порушити магнітне поле нашої планети настільки сильно, що навіть супутники будуть падати на Землю. Дехто навіть вважає, що внаслідок такої події може зникнути Інтернет. Але поки що таких потужних геомагнітних бур в останні десятиліття не було, але вони можуть з'явитися в найближчому майбутньому.

Також у суботу, 11 березня, на Сонці сталося ще одне виверження, але цього разу із зірки вирвався потік так званої темної плазми. Це також зафіксували апарати NASA.

Також у суботу, 11 березня, на Сонці сталося ще одне виверження, але цього разу із зірки вирвався потік так званої темної плазми. Це також зафіксували апарати NASA Фото: NASA

Темна плазма не є особливим видом сонячної плазми, просто вона холодніша і не така яскрава. А ще ця плазма щільніша, ніж газ у навколишній атмосфері Сонця.

Також вчені помітили корональний викид маси, але ще не знають, чи він був спрямований у бік Землі. Якщо цей потік все ж таки полетів у бік нашої планети, то він може спровокувати появу геомагнітної бурі вже в понеділок, 13 березня або у вівторок, 14 березня.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що ж насправді псує прилади космічних апаратів, які вивчають Сонце. Як виявилося, Сонце та вода не найкращі друзі для таких космічних апаратів.

Нагадуємо, що на початку березня на Сонці сталося одне з найсильніших вивержень, в результаті якого на Землі на деякий час було втрачено радіозв'язок, як уже писав Фокус.