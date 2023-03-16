На Сонці відбулося "темне" виверження: частина Землі залишилася без зв'язку (фото)

Величезний потік темної плазми від нашої зірки досяг планети за кілька днів і порушив радіозв'язок у полярних регіонах.

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Учені зафіксували появу на Землі геомагнітної бурі класу G2 у середу, 15 березня, яка стала наслідком досягнення планети величезного потоку викинутої із Сонця так званої "темної" плазми, пише Space.

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Ще в суботу, 11 березня, два космічні апарати, які вивчають Сонце, SDO та SOHO, за допомогою своїх приладів зафіксували масштабне виверження на Сонці. За словами вчених із NASA на нашій зірці відбувся корональний викид маси, який відбувається під час сонячних спалахів. Але цього разу в космос відлетів величезний потік так званої "темної" плазми.

Учені зафіксували появу на Землі геомагнітної бурі класу G2 у середу, 15 березня, яка стала наслідком досягнення планети величезного потоку викинутої із Сонця так званої "темної" плазми Фото: NASA

Насправді ця речовина не має нічого спільного із загадковими темною енергією чи темною матерією, та й узагалі не є темною. Просто ця плазма має нижчу температуру, ніж речовина, що оточує її в атмосфері Сонця. Також вона не настільки яскрава, як звичайна сонячна плазма, яка виривається внаслідок корональних викидів маси, і має більшу щільність.

Учені спрогнозували, що цей викид плазми швидше за все відлетить у бік Меркурія, але потім переглянув свої прогнози і вказали на те, що приблизно 14 або 15 березня цей потік вріжеться в магнітне поле Землі, що викличе геомагнітну бурю класу G1.

Але з'ясувалося, що сонячні частки досягли нашої планети лише 15 березня, що спричинило виникнення геомагнітної бурі класу G2. Внаслідок цього з'явилися дуже яскраві полярні сяйва, а також у полярних регіонах планети на деякий час відключився радіозв'язок.

Карта, що показує наслідки геомагнітної бурі 15 березня 2023 року Фото: space.com

Найкраще "вибух" на Сонці видно на зображеннях приладів апарату SOHO, який зафіксував величезне виверження плазми. У кадр також потрапив і Меркурій, який виглядає як крапка, що світиться в нижній правій частині зображення.

Найкраще "вибух" на Сонці видно на зображеннях приладів апарату SOHO, який зафіксував величезне виверження плазми. У кадр також потрапив і Меркурій, який виглядає як крапка, що світиться в нижній правій частині зображення Фото: NASA

Більшість геомагнітних бур, які з'являлися на Землі за останні десятиліття, не завдали значної шкоди земним технологіям. Але найсильніші з цих бур можуть значно пошкодити не тільки супутники на орбіті, а й вивести з ладу довгий час різні прилади планети, враховуючи пошкодження енергосистем і відключення зв'язку.

Як писав Фокус, нещодавно на Сонці сталося дуже незвичайне виверження, яке зняли космічні апарати, що досліджують нашу зірку. Справа в тому, що черговий викид плазми набув незвичайної для себе форми, що зацікавило вчених.

Нещодавно на Сонці сталося дуже незвичайне виверження, яке відобразили космічні апарати, що досліджують нашу зірку

Якщо говорити про космічні вибухи, то однією з найсильніших таких подій у Всесвіті є спалах наднової. Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебб отримав нове детальне зображення дуже рідкісної зірки, яка наближається до того, щоб закінчити своє життя вибухом наднової.

Також Фокус писав про те, що на Венері вчені помітили ознаки незвичайної активності. Нове дослідження припускає, що на цій планеті все ще продовжуються виверження вулканів, що є важливим відкриттям для науки.

Нагадуємо, що з'явилася нова теорія, яка може змінити наше розуміння фізики. Вона стосується того, що на початку існування Всесвіту простір-час тріснув і цьому є докази, як уже писав Фокус.