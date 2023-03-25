Землю накрыла самая мощная за 6 лет геомагнитная буря с неожиданными последствиями (фото)

Как ни странно, но ученые не предвидели появление такого очень сильного явления на планете.

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В пятницу, 24 марта, на Земле появилась сильнейшая за последние 6 лет геомагнитная буря, которая была спровоцирована гигантским выбросом плазмы из корональной дыры на Солнце. Но ученые не прогнозировали появление этой бури, в результате которой на всей территории США можно было наблюдать полярные сияния, пишет Live Science.

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По словам ученых, геомагнитная буря, которая накрыла Землю, принадлежала к уровню G4 по 5-бальной шкале оценки подобных событий (то есть самая мощная из возможных геомагнитных бурь может иметь уровень G5). Неожиданно сильная буря привела к появлению очень красивых полярных сияний вплоть до самых южных штатов США, что само по себе чрезвычайно необычно. Изначально ученые, которые следят за космической погодой, прогнозировали появление на Земле 23, 24 или 25 марта геомагнитной бури уровня G2, но никто не ожидал, что она будет такой сильной.

В пятницу, 24 марта, на Земле появилась сильнейшая за последние 6 лет геомагнитная буря, которая была спровоцирована гигантским выбросом плазмы из корональной дыры на Солнце. Но ученые не прогнозировали появление этой бури, в результате которой на всей территории США можно было наблюдать полярные сияния Фото: Live Science

Геомагнитная буря возникла в пятницу, 24 марта, благодаря тому, что за несколько дней до этого на Солнце произошло извержение в корональной дыре (особый регион в атмосфере звезды). Из корональной дыры, которая по размерам была в 20 раз больше Земли, вырвался гигантский поток плазмы, который полетел через космос со средней скоростью в 2,1 млн км/час.

Неожиданно сильная буря привела к появлению очень красивых полярных сияний вплоть до самых южных штатов США, что само по себе чрезвычайно необычно. Изначально ученые, которые следят за космической погодой, прогнозировали появление на Земле 23, 24 или 25 марта геомагнитной бури уровня G2, но никто не ожидал, что она будет такой сильной Фото: Live Science

По словам Тамиты Сков, ученой, которая занимается изучением космической погоды, поток солнечной плазмы врезался утром 24 марта в магнитное поле Земли, что и вызвало появление геомагнитной бури на планете.

По словам Тамиты Сков, ученой, которая занимается изучением космической погоды, поток солнечной плазмы врезался утром 24 марта в магнитное поле Земли, что и вызвало появление геомагнитной бури на планете Фото: Live Science

"Этот уникальный выброс отличался от обычных извержений на Солнце, хотя они не уникальны, но за ними сложнее наблюдать. Потому изначальные прогнозы о силе геомагнитной бури не оправдались", — говорит Сков.

Во время очень сильных геомагнитных бурь на Земле полярные сияния могут появляться намного южнее. Собственно, так произошло и в этот раз, когда многие жители США, вплоть до южных штатов наблюдали яркие полярные сияния, которых никогда не видели в небе над своими регионами Фото: Live Science

Во время очень сильных геомагнитных бурь на Земле полярные сияния могут появляться намного южнее. Собственно, так произошло и в этот раз, когда многие жители США, вплоть до южных штатов наблюдали яркие полярные сияния, которых никогда не видели в небе над своими регионами. Еще одним последствием появления сильнейшей за 6 лет геомагнитной бури стало временное нарушение в работе радиосвязи и навигации.

По словам ученых, геомагнитные бури уровня от G1 до G3 могут вызвать незначительные сбои в работе радиосвязи и энергосистем. Буря уровня G4 считается более опасным явлением, хотя ничего катастрофического в этот раз не произошло. Что касается геомагнитной бури уровня G5, которую очень давно не фиксировали на Земле, то она может серьезно навредить работе многих электроприборов, надолго вывести из строя радиосвязь и энергосистемы.

Фокус уже писал о том, что космический аппараты недавно зафиксировали появление на Солнце "солнечного вихря", высота которого превышала размер Земли в 10 раз.

Также 10 дней назад на Земле появилась геомагнитная буря уровня G2, которую спровоцировал выброс "темной" плазмы на Солнце.