Схоже на полярне сяйво. Виявлено дивне радіовипромінювання, що виходить від Сонця

Це відкриття може пояснити незвичайну поведінку далеких зірок.

Related video

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, повідомили про виявлення тривалого потужного радіоспалаху, який виник на Сонці прямо над сонячною плямою. Цей викид радіовипромінювання може допомогти в поясненні подібних потужніших явищ, що відбуваються на зірках червоних карликах, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За допомогою комплексу радіотелескопів VLA вчені вирішили вивчити активність Сонця в діапазоні від 1 до 4 ГГц з більш високою роздільною здатністю, ніж зазвичай. У результаті вони виявили над групою сонячних плям в атмосфері Сонця радіоджерело, яке випускало тривале радіовипромінювання на частотах до 1,7 ГГц.

Важливо

Таке Сонце ще не бачили: астрофотограф зафіксував викиди плазми на зірці (відео)

За словами авторів дослідження, вони виявили своєрідний тип тривалих поляризованих радіоспалахів, який виходив із сонячної плями і це радіовипромінювання тривало понад тиждень. Це явище було не схоже на звичайні радіоспалахів на Сонці, які тривають від кількох хвилин до кількох годин. Вчені вважають, що це відкриття може змінити розуміння процесів, що відбуваються в магнітному полі зірок.

За словами вчених, магнітне поле Землі в тисячі разів слабкіше за магнітні поля над сонячними плямами, тому частоти радіовипромінювання були набагато вищими. Хоча, як вважають вчені, в обох магнітних полях відбуваються схожі процеси.

За словами авторів дослідження, вони виявили своєрідний тип тривалих поляризованих радіосплесків, який виходив із сонячної плями і це радіовипромінювання тривало понад тиждень. Фото: NASA

Холодніші та сильно намагнічені регіони сонячних плям створюють сприятливе середовище для виникнення такого випромінювання і їх можна порівняти з магнітними полярними шапками планет та інших зірок. Таким чином ці регіони забезпечують аналог на Сонці для вивчення цих явищ, кажуть учені.

Як показало спостереження, радіовипромінювання на Сонці ставало потужнішим із часом. При цьому протягом кількох днів було виявлено радіоспалахи на нижчих частотах. За словами вчених, ці радіоспалахи не збігалися з появою спалахів на Сонці, а також не було виявлено очікуваного зв'язку з рентгенівським випромінюванням.

Автори дослідження пояснюють, що вони побачили енергійні електрони, захоплені великомасштабними магнітними петлями, які закріплені в сонячній плямі. Учені вважають, це явище схоже на полярні сяйва, що виникають у магнітних полях Землі та Юпітера.

Але ще більше ці явища схожі на викиди радіовипромінювання, які з'являються на зірках червоних карликах. Такі зірки розташовані занадто далеко, щоб можна було точно зрозуміти, чи з'являється радіоспалах на всій зірці, чи тільки в регіонах, де багато зоряних плям. Але це радіовипромінювання в сотні, а іноді й у тисячі разів потужніше, ніж те, яке виявили вчені на Сонці. Учені вважають, що у червоних карликів дуже багато зоряних плям, а тому ці потужні радіоспалахи можуть бути пов'язані саме з ними.

Автори дослідження зазначають, що червоні карлики мають не тільки схожі радіоспалахи, але також вони виникають, коли не відбувається поява сильних спалахів на цих зірках.

За словами вчених, якщо зрозуміти природу радіосигналів, що виходять від Сонця, то можна краще зрозуміти потужне радіовипромінювання, що виходить від червоних карликів, які є найпоширенішим типом зірок у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, найяскравіший в історії космічний вибух вперше вдарив по Землі. Рекордний гаммаспалах вплинув на верхню частину атмосфери нашої планети. Вчені пояснили, чим це загрожує.