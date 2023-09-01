Найдивніші сигнали з космосу: що таке швидкі радіосплески

Ці яскраві потужні потоки енергії залишаються багато в чому загадкою для астрономів, але дещо про них усе-таки відомо.

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Швидкими радіосплесками (БРС) називають сильні радіоімпульси, які несуть у собі стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за три дні. Але БРВ випромінюють цю енергію всього за частки секунди. Що відомо і що ще невідомо про БРВ вченим? Про це пише Space.

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БРВ прилітають до нас з усіх куточків Всесвіту і ці радіоімпульси мають частоту приблизно 1400 герц, хоча деякі мають частоту від 400 до 800 герц. Через те, що ці спалахи енергії тривають лише частки секунди їх дуже складно виявити. Тому вчені багато ще не знають про ці дивні сигнали з космосу.

Що таке швидкі радіосплески?

Це яскравий і короткий сплеск електромагнітного випромінювання, який спостерігається в радіохвилях. Зазвичай вони тривають тисячні частки секунди. Деякі з них повторюються, але переважна більшість трапляється один раз і зникає назавжди.

Що викликає швидкі радіосплески?

Учені не знають достеменно, що викликає появу БРВ, але припускають, що їхніми джерелами можуть бути нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем — магнетари. Магнітні поля магнетарів можуть бути в тисячу трильйонів разів сильнішими, ніж магнітне поле Землі.

Також БРВ можуть спричиняти зіткнення двох нейтронних зірок або двох зірок білих карликів. І ті, й інші є залишками звичайних зірок, які вже померли. Астрономи також припускають, що джерелами БРВ можуть бути катастрофічна смерть нейтронних зірок, коли вони перетворюються на чорну діру і навіть зіткнення галактик.

Вчені не знають точно, що спричиняє появу БРВ, але припускають, що їхніми джерелами можуть бути нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем — магнетари... Фото: ESO

Наскільки потужними можуть бути швидкі радіосплески?

Вони мають велику енергію, адже за мілісекунду деякі БРВ можуть випромінювати стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за три земні дні. Оскільки вони з'являються за мільярди світлових років від Землі, то коли досягають нашої планети вони стають менш потужними.

Коли вперше виявили швидкі радіосплески?

Астрономи вперше виявили БРВ у 2007 році, але виявилося, що потік енергії вирвався з галактики-супутника Чумацького Шляху Малої Магелланової хмари за 6 років до цього. Перший швидкий радіосплеск отримав назву FRB 010724 (FRB — це абревіатура від назви цих радіоімпульсів англійською мовою). Він тривав лише 5 мілісекунд і більше ніколи не повторювався. Другий БРВ під назвою FRB 010621 був виявлений у 2011 році, і він також з'явився один раз і зник.

Астрономи вперше виявили БРВ у 2007 році, але виявилося, що потік енергії вирвався з галактики-супутника Чумацького Шляху Малої Магелланової хмари за 6 років до цього Фото: The Conversation

У 2012 році астрономи виявили перший повторюваний БРВ, який отримав назву FRB 121102. Він прибув до нас із галактики на відстані в 3 млрд світлових років і повторювався кілька разів.

Найдальший відомий БРВ був виявлений у 2022 році, і він прибув до нас із галактики на відстані в 13 млрд світлових років. Один із найближчих до нас БРВ був виявлений у 2020 році. Він прибув із Чумацького Шляху, і його джерело перебувало на відстані в 30 тисяч світлових років від Землі. Ця енергетична подія тривала всього 1,5 секунди.

Найдовшим відомим на сьогодні БРВ вважається FRB 20191221A, виявлений 2019 року, і він тривав цілих 3 секунди, що приблизно в 1000 разів довше, ніж тривалість більшості БРВ.

Повторювані швидкі радіосплески, що повторюються

На сьогоднішній день вчені зафіксували понад тисячу БРВ, але переважна більшість з них не повторюються. Наразі астрономи виділили лише 50 таких повторюваних енергетичних радіоімпульсів.

Фокус уже писав про те, що вчені у своєму дослідженні обґрунтували ідею про те, що БРВ можуть все ж таки виникати саме внаслідок зіткнення нейтронних зірок. Ці зірки є найщільнішими після чорних дір об'єктами в космосі, хоча мають розмір невеликого міста.