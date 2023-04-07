Вчені знайшли джерело загадкових радіосигналів: відкриття може змінити уявлення про космос

Нове дослідження передбачає, що сильні викиди енергії можуть відбуватися через зіткнення дуже щільних і невеликих об'єктів.

Related video

Вчені з Австралії вважають, що загадкові радіоімпульси, які називаються швидкими радіосплесками, можуть відбуватися внаслідок зіткнення нейтронних зірок. Це відкриття може змінити уявлення астрономів щодо цих об'єктів, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з Університету Кертін, Австралія, представили свою нову наукову роботу, в якій вони вперше пов'язали загадкові швидкі радіоспалахи з коливаннями у просторі-часі, що створюють злиття нейтронних зірок. Таким чином, вчені пропонують нове пояснення появи незвичайних дуже потужних викидів енергії, які не дають спокою астрономам вже більше 10 років.

Швидкі радіоспалахи

Швидкі радіоспалахи є сильним викидом радіоенергії, що можуть затьмарити собою всі зірки у всій галактиці. Але тривалість цих радіосигналів надзвичайно мала – вони тривають лише частки секунди. Вперше ці явища виявили ще в 2007 році і вже відомо, що деякі зі швидких радіоспалахів можуть повторитися, але багато які з них зникають вже через мілісекунди. Досі залишається загадкою, звідки надходять ці радіоімпульси.

Але австралійські вчені вважають, що серед кількох можливих джерел їхнього походження може бути й зіткнення нейтронних зірок. Ці зірки є дуже щільними (щільніше тільки чорні діри) маленькими сферами, що з'являються після смерті гігантських звичайних зірок внаслідок вибуху наднової.

За словами Кленсі Джеймса з Університету Кертін, за допомогою лазерно-інтерферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії LIGO було зафіксовано гравітаційні хвилі (це коливання в просторі-часі), що з'явилися в результаті злиття двох нейтронних зірок. Через кілька годин після цього за допомогою радіотелескопа CHIME вчені виявили дуже сильний швидкий радіоспалах, що виходив із цього ж регіону космосу. Цей потужний викид енергії тривав лише одну тисячну секунди і більше не повторився.

Вчені з Австралії вважають, що загадкові радіоімпульси, що називаються швидкими радіоспалахами, можуть відбуватися внаслідок зіткнення нейтронних зірок. Фото: Live Science

Джерело загадкових явищ

За словами Джеймса, нова теорія походження швидких радіоспалахів полягає в тому, що цей викид енергії з'явився в результаті утворення великої нейтронної зірки з двох менших об'єктів. Коли ця зірка сповільнила своє обертання, вона перетворилася на чорну діру.

За словами вчених, попередні дослідження вже вказували на те, що злиття нейтронних зірок можуть бути джерелами появи швидких радіоспалахів. Але нове дослідження пропонує очевидні докази цієї теорії.

За словами Джеймса, швидше за все існує принаймні два різні джерела появи загадкових радіоімпульсів. Одноразові потужні викиди енергії з'являються внаслідок об'єднання двох нейтронних зірок. А явища, що повторюються, можуть бути створені в результаті діяльності магнетарів (це нейтронні зірки, що володіють найпотужнішими відомими магнітними полями). Хоча може бути й інше поки невідоме джерело, вважають вчені.

Відкриття, яке може змінити уявлення про космос

Нове відкриття також може змінити уявлення вчених про нейтронні зірки. Нове дослідження передбачає, що ці зірки можуть мати більшу масу, ніж вважається. За словами Джеймса, такого висновку вчені дійшли через те, що велика нейтронна зірка, що з'явилася в результаті злиття двох нейтронних зірок, не відразу перетворилася на чорну діру, і деякий час могла чинити опір дії гравітації.

Фокус вже писав про те, що за допомогою швидких радіосплесків астрономи змогли отримати дуже важливі дані про Чумацький Шлях.

Як вже писав Фокус, вчені створили унікальну симуляцію, за допомогою якої можна в один клік вирушити на Марс і побачити всі особливості поверхні планети. Навіть найвищу гору в Сонячній системі.