Полетіти на Марс в улюбленому кріслі. Створено симуляцію, що дозволяє побувати на планеті: як це зробити (фото)

Неймовірна інтерактивна карта у високій роздільній здатності показує Марс таким, яким його ще ніколи не бачили.

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Поки що на Марсі знаходяться лише кілька наземних космічних апаратів, а люди на Червону планету полетять, згідно з планами NASA, не раніше ніж у наступному десятилітті. Але зараз у кожного жителя Землі, який має доступ до Інтернету, з'явилася унікальна можливість, не виходячи з дому вирушити у дивовижну космічну подорож. Побувати на Марсі тепер можна за допомогою комп'ютерної симуляції, що є глобальною картою планети. Це перша докладна карта Марса з найвищою роздільною здатністю з будь-коли створених, пише IFLScience.

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Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту створили інтерактивний глобус Марса за допомогою 110 тисяч знімків, що зробив космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter. Кожен піксель на цій інтерактивній карті Марса відповідає регіону на планеті площею 25 кв. м. Усього глобус Марса складається з 5,7 трильйона пікселів, і на його створення пішло 6 років. Тепер всього в один клік перейшовши за посиланням, кожен може здійснити дивовижну подорож на Марс і побачити в детальних подробицях особливості планети. Варто зауважити, що всі зображення є чорно-білими, тому не варто дивуватися, що Червона планета зовсім не червона.

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту створили інтерактивний глобус Марса за допомогою 110 тисяч знімків, що зробив космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

За словами Джея Діксона, який є автором нової симуляції Марса, вчений хотів зробити інтерактивний глобус планети, який був би зрозумілим та доступним для всіх. Поки що це найкращий спосіб отримати максимально повне уявлення про особливості поверхні Марсу. Адже кожен може одним кліком збільшити той чи інший регіон на планеті і отримати кращу уяву, наприклад, про ударні кратери, що покривають всю планету.

За словами Джея Діксона, який є автором нової симуляції Марса, вчений хотів зробити інтерактивний глобус планети, який був би зрозумілим та доступним для всіх. Поки що це найкращий спосіб отримати максимально повну уяву про особливості поверхні Марсу Фото: скріншот

Також можна, наприклад, переміститися в кратер Гейла, який зараз вивчає марсохід Curiosity, або в кратер Езеро, де зараз знаходиться марсохід Perseverance. Якщо ви завжди мріяли побачити найвищу гору у Сонячній системі, то тепер із цим проблем немає. Вирушайте на гору Олімп, яка є згаслим вулканом на Марсі та найвищою горою у нашій зірковій системі. Її висота становить понад 21 км.

Якщо ви завжди мріяли побачити найвищу гору у Сонячній системі, то тепер із цим проблем немає. Вирушайте на гору Олімп, яка є згаслим вулканом на Марсі та найвищою горою у нашій зірковій системі. Її висота становить понад 21 км. Фото: скріншот

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter досліджує Марс вже 17 років і за цей час надав вченим багато унікальних даних про поверхню Червоної планети. За словами вчених з NASA, завдяки знімкам цього орбітального апарату тепер створено справді унікальну інтерактивну карту Марса. Такою Червону планету ще не бачили раніше, кажуть вчені.

Як уже писав Фокус, перший позаземний вертоліт на Марсі полетів вище і швидше, ніж будь-коли. Літальний апарат Ingenuity здійснив свій 49-політ і встановив два нові марсіанські рекорди.

Також Фокус писав про те, як і коли люди зможуть створити свою першу постійно діючу колонію на Марсі. Ця колонія виправдає своє існування, якщо люди зможуть використовувати місцеві ресурси для життя, а також видобуватимуть корисні копалини.

Фокус вже писав раніше про те, що за допомогою знімків двох орбітальних апаратів вчені отримали повніше уявлення про поверхню Марса.