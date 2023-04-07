Полететь на Марс в любимом кресле. Создана симуляция, позволяющая побывать на планете: как это сделать (фото)

Невероятная интерактивная карта в высоком разрешении показывает Марс таким, каким его еще никогда не видели.

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Пока что на Марсе находятся только несколько наземных космических аппаратов, а люди на Красную планету полетят, согласно планам NASA, не раньше, чем в следующем десятилетии. Но сейчас у каждого жителя Земли, который имеет доступ к Интернету, появилась уникальная возможность, не выходя из дома отправится в удивительное космическое путешествие. Побывать на Марсе теперь можно с помощью компьютерной симуляции, которая представляет собой глобальную карту планеты. Это первая самая подробная карта Марса с самым высоким разрешением из когда-либо созданных, пишет IFLScience.

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Ученые из Калифорнийского технологического института создали интерактивной глобус Марса с помощью 110 тысяч снимков, которые сделал космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter. Каждый пиксель на этой интерактивной карте Марса соответствует региону на планете площадью в 25 кв. м. Всего глобус Марса состоит из 5,7 триллиона пикселей, и на его создание ушло 6 лет. Теперь всего в один клик перейдя по ссылке, каждый может совершить удивительное путешествие на Марс и увидеть в самых детальных подробностях особенности планеты. Стоит заметить, что все изображения являются черно-белыми, поэтому не стоит удивляться, что Красная планета совсем не красная.

Ученые из Калифорнийского технологического института создали интерактивной глобус Марса с помощью 110 тысяч снимков, которые сделал космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

По словам Джея Диксона, который является автором новой симуляции Марса, ученый хотел сделать интерактивный глобус планеты, который был бы понятен и доступен для всех. Пока что это самый лучший способ получить максимально полное представление об особенностях поверхности Марса. Ведь каждый может одним кликом увеличить тот или иной регион на планете и получить лучшее представление, например, об ударных кратерах, которые покрывают всю планету.

По словам Джея Диксона, который является автором новой симуляции Марса, ученый хотел сделать интерактивный глобус планеты, который был бы понятен и доступен для всех. Пока что это самый лучший способ получить максимально полное представление об особенностях поверхности Марса Фото: скриншот

Также можно, например, переместиться в кратер Гейла, который изучает сейчас марсоход Curiosity, или в кратер Езеро, где сейчас находится марсоход Perseverance. Если вы всегда мечтали увидеть самую высокую гору в Солнечной системе, то теперь с этим проблем нет. Отправляйтесь на гору Олимп, которая является потухшим вулканом на Марсе и высочайшей горой в нашей звездной системе. Ее высота составляет более 21 км.

Если вы всегда мечтали увидеть самую высокую гору в Солнечной системе, то теперь с этим проблем нет. Отправляйтесь на гору Олимп, которая является потухшим вулканом на Марсе и высочайшей горой в нашей звездной системе. Ее высота составляет более 21 км Фото: скриншот

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter исследует Марс уже 17 лет и за это время предоставил ученым много уникальных данных о поверхности Красной планеты. По словам ученых из NASA, благодаря снимкам данного орбитального аппарата теперь создана действительно уникальная интерактивная карта Марса. Такой Красную планету еще не видели раньше, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, первый внеземной вертолет на Марсе полетел выше и быстрее, чем когда-либо. Летательный аппарат Ingenuity совершил свой 49-полет и установил два новых марсианских рекорда.

Также Фокус писал о том, как и когда люди смогут создать свою первую постоянно действующую колонию на Марсе. Эта колония оправдает свое существование, если люди смогут использовать местные ресурсы для жизни, а также будут добывать полезные ископаемые.

Фокус уже писал ранее о том, что с помощью снимков двух орбитальных аппаратов ученые получили более полное представление о поверхности Марса.