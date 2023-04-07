Ученые нашли источник загадочных радиосигналов: открытие может изменить представление о космосе

Новое исследование предполагает, что мощные выбросы энергии могут происходить из-за столкновения очень плотных и маленьких объектов.

Related video

Ученые из Австралии считают, что загадочные радиоимпульсы, которые называются быстрыми радиовсплесками, могут происходить в результате столкновения нейтронных звезд. Это открытие может изменить представление астрономов об этих объектах, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи из Университета Кертин, Австралия, представили свою новую научную работу, в которой они впервые связали загадочные быстрые радиовсплески с колебаниями в пространстве-времени, создаваемые слиянием нейтронных звезд. Таким образом ученые предлагают новое объяснение появления необычных очень мощных выбросов энергии, которые не дают покоя астрономам уже более 10 лет.

Быстрые радиовсплески

Быстрые радиовсплески представляют собой сильнейший выброс радиоэнергии, которые могут затмить собой все звезды во всей галактике. Но продолжительность этих радиосигналов чрезвычайно мала – они длятся всего доли секунды. Впервые эти явления обнаружили еще в 2007 году и уже известно, что некоторые из быстрых радивсплесков могут повторятся, но многие исчезают уже через миллисекунды. До сих пор остается загадкой, откуда приходят эти радиоимпульсы.

Но австралийские ученые считают, что среди нескольких возможных источников их происхождения может быть и столкновение нейтронных звезд. Эти звезды представляют собой очень плотные (плотнее только черные дыры) маленькие сферы, которые появляются после смерти гигантских обычных звезд в результате взрыва сверхновой.

По словам Клэнси Джеймса из Университета Кертин, с помощью лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO были зафиксированы гравитационные волны (это колебания в пространстве-времени), которые появились в результате слияния двух нейтронных звезд. Через несколько часов после этого с помощью радиотелескопа CHIME ученые обнаружили очень сильный быстрый радиовсплеск, который исходил из этого же региона космоса. Это мощнейший выброс энергии длился всего одну тысячную секунды и больше не повторился.

Ученые из Австралии считают, что загадочные радиоимпульсы, которые называются быстрыми радиовсплесками, могут происходить в результате столкновения нейтронных звезд Фото: Live Science

Источник загадочных явлений

По словам Джеймса, новая теория происхождения быстрых радиовсплесков состоит в том, что этот выброс энергии появился в результате образования большой нейтронной звезды из двух объектов меньшего размера. Когда эта звезда замедлила свое вращение она превратилась в черную дыру.

По словам ученых, предыдущие исследования уже указывали на то, что слияния нейтронных звезд могут быть источниками появления быстрых радиовсплесков. Но новое исследование предлагает явные доказательства этой теории.

По словам Джеймса, скорее всего существует по крайней мере два разных источника появления загадочных радиоимпульсов. Одноразовые мощнейшие выбросы энергии появляются в результате объединения двух нейтронных звезд. А повторяющиеся явления могут быть созданы в результате деятельности магнетаров (это нейтронные звезды, которые обладают самыми мощными известными магнитными полями). Хотя может быть существует и другой пока неизвестный источник, считают ученые.

Открытие, которое может изменить представление о космосе

Новое открытие также может изменить представление ученых о нейтронных звездах. Новое исследование предполагает, что эти звезды могут иметь большую массу, чем считается. По словам Джеймса, к такому выводу ученые пришли из-за того, что большая нейтронная звезда, которая появилась в результате слияния двух нейтронных звезд, не сразу превратился в черную дыру, и некоторое время могла сопротивляться действию гравитации.

Фокус уже писал о том, что с помощью быстрых радиовсплесков астрономы смогли получить очень важные данные о Млечном Пути.

Как уже писал Фокус, ученые создали уникальную симуляцию, с помощью которой можно в один клик отправиться на Марс и увидеть все особенности поверхности планеты. В том числе и самую высокую гору в Солнечной системе.