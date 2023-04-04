Быстрые радиовсплески помогли раскрыть еще один секрет Млечного Пути

Иногда не нужно знать причину возникновения быстрых радиовсплесков, чтобы они оказались очень полезными для решения важных вопросов астрономии.

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Гало, которое окружает наш Млечный Путь, состоит из разреженного газа и небольшого количества звезд, но измерение количества этого газа оказалось очень сложным процессом. Но вмешательство коротких радиоимпульсов, которыми являются быстрые радиовсплески, исходящие из далеких галактик помогло решить эту проблему, пишет IFLScience.

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Газ, который находится в гало Млечного Пути очень разреженный и очень горячий, поэтому его сложно изучать напрямую. Но этот газа взаимодействует с излучением, которое приходит из далекого космоса. Ученые из Университета Торонто, Канада, выяснили, что хотя до сих пор точно неизвестна причина появления быстрых радиовсплесков, они могут помочь в измерении газа в гало нашей галактики.

По словам ученых, быстрые радиовсплески имеют разный диапазон частот, но не все они прилетают одновременно. Известно, что электромагнитное излучение, включая радиоволны, замедляется при прохождении через газ и высокие частоты замедляются больше, чем низкие. То есть, чем гуще газ, тем больше замедляется излучение. Это значит, что промежуток между различными частотами может служить мерой количества газа, через которое прошли радиосигналы. Такое распространение излучения известно, как дисперсия.

"Использовать дисперсию для изучения Вселенной — это все равно, что использовать счет за газ для отопления, чтобы определить, какая погода должна была быть зимой. Счет за газ говорит вам, была ли зима очень холодной или нет, но невозможно узнать какой была температура в любой конкретный день. То есть любая наблюдаемая дисперсия позволяет получить информацию об общем количестве газа, с которым встречался быстрый радиовсплеск от своего источника на пути к Земле. Но невозможно узнать, как этот газ распределялся по пути следования сигнала", — говорит Аманда Кук из Университета Торонто.

По словам ученых, быстрые радиовсплески имеют разный диапазон частот, но не все они прилетают одновременно. Известно, что электромагнитное излучение, включая радиоволны, замедляется при прохождении через газ и высокие частоты замедляются больше, чем низкие. То есть, чем гуще газ, тем больше замедляется излучение Фото: wikipedia

По словам ученых, измерения, основанные на нескольких быстрых радиовсплесках, могут быть обманчивыми. Поэтому исследователи использовали данные о 93 наиболее подходящих быстрых радиовсплесках. Но газ, через который прошли радиосигналы находился не полностью в гало Млечного Пути. Часть его находится в той галактике, откуда пришло излучение. Между галактиками также находится межгалактический газ, хотя он более разрежен, расстояния между галактиками настолько огромные, что дисперсия может накапливаться во время долгого перемещения излучения.

По аналогии со словами Кук, можно сказать, что это все равно, что пытаться определить, насколько холодным был отдельный зимний месяц, по счетам за газ, которого хватило гораздо дольше. Если собрать счета достаточного количества людей, которые начинаются и заканчиваются в разные даты, возможно, это даст ответы, но для этого потребуется сложный статистический анализ. Еще одна сложность состоит в том, что гало Млечного Пути может не иметь сферической формы, говорят ученые.

"Эти измерения оказались намного сложнее, чем мы думали. Но мы нашли выход. Один из быстрых радиовсплесков прибыл из шарового звездного скопления за пределами галактики M81, и поэтому он подвергся минимальной дисперсии от гало его галактики, и ему не нужно было проходить через большое количество межзвездного газа", — говорит Кук.

Ученые не могут получить точную цифру средней плотности гало Млечного Пути, но оценивают дисперсию в 52-111 парсеков на кубический сантиметр. Это ниже, чем большинство предыдущих оценок, сделанных с использованием других методов.

Как уже писал Фокус, похожая на Землю планета шлет радиосигналы и она находится всего в 12 световых годах от нас. Благодаря новому наблюдению за космосом ученые сделали уникальное открытие.

Также Фокус писал о еще одном исследовании касательно Млечного Пути, которое показало, что наша галактика намного легче, чем предполагалось.