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Технологии и наука

Похожая на Землю планета шлет радиосигналы: она находится всего в 12 световых годах от нас

экзопланета, космос, звезда
Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO | Похожая на Землю планета шлет радиосигналы: она находится всего в 12 световых годах от нас

Астрономы впервые обнаружили существование магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы.

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Изучение необычных радиосигналов, исходящих с планеты, похожей на Землю, которая находится всего в 12 световых годах от нас, показало наличие у нее магнитного поля. Как известно, магнитное поле Земли защищает жизнь на нашей планете от опасного излучения Солнца, пишет Live Science.

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На нашей планете магнитное поле защищает все живые организмы от опасного солнечного излучения, а также способствует появлению ярких полярных сияний. Планеты нашей Солнечной системы также имеют магнитные поля, но до сих пор не было ничего известно о том, имеют ли их каменистые планеты, похожие на Землю, в других звездных системах.

Американские ученые изучили радиосигналы, которые исходят с каменистой экзопланеты YZ Ceti b с помощью радиотелескопа Very Large Array. Оказалось, что эта близкая к нам планета, которая расположена в 12 световых годах от нас, имеет магнитное поле. Таким образом ученые впервые обнаружили наличие магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы.

радиотелескоп, Very Large Array Fullscreen
Американские ученые изучили радиосигналы, которые исходят с каменистой экзопланеты YZ Ceti b с помощью радиотелескопа Very Large Array. Оказалось, что эта близкая к нам планета, которая расположена в 12 световых годах от нас, имеет магнитное поле. Ученые впервые обнаружили наличие магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы
Фото: Live Science

Наличие магнитных полей на экзопланетах может говорить о потенциальной обитаемости такого мира. Ведь если такого магнитного поля нет, то частицы звезды просто разрушат атмосферу и жизнь здесь не сможет существовать.

Но ученые считают, что планета YZ Ceti b не может быть обитаемой потому как она очень близко расположена к своей звезде и температура здесь очень высокая. Также экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды с такой скоростью, что год здесь длится всего 2 земных дня.

экзопланета, космос, звезда Fullscreen
Но ученые считают, что планета YZ Ceti b не может быть обитаемой потому как она очень близко расположена к своей звезде и температура здесь очень высокая. Также экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды с такой скоростью, что год здесь длится всего 2 земных дня
Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

По словам ученых, YZ Ceti b находится настолько близко к своей звезде, что проходит сквозь потоки плазмы, исходящие от нее. Но наличие магнитного поля у планеты способствует тому, что эта плазма отталкивается обратно к звезде, взаимодействует с ее магнитным полем и появляются очень яркие вспышки с выбросами энергии.

Ученые считают, что странными радиосигналами, которые они обнаружили были полярные сияния на звезде, созданные в результате взаимодействия с экзопланетой. По словам Себастьяна Пинеды из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, на планете YZ Ceti b также должны появляться полярные сияния, если на ней есть атмосфера.

В то же время, ученые пока что не на все 100% уверены в том, что полярные сияния на звезде появляются исключительно благодаря взаимодействию с магнитным полем планеты. Возможно эта звезда просто имеет свои уникальные особенности.

магнитное поле, Земля Fullscreen
На нашей планете магнитное поле защищает все живые организмы от опасного солнечного излучения, а также способствует появлению ярких полярных сияний. Планеты нашей Солнечной системы также имеют магнитные поля, но до сих пор не было ничего известно о том, имеют ли их каменистые планеты, похожие на Землю, в других звездных системах
Фото: Live Science

В любом случае обнаружение магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы уже является значительным прорывом в исследовании космоса и это еще один шаг для обнаружения потенциально обитаемых экзопланет, считают ученые. Также ученые говорят, что требуется еще серия наблюдений, чтобы полностью подтвердить их новое открытие.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили две новые блуждающие в космосе планеты, которые не связаны ни с одной звездой. Одна из этих планет, которые называют планетами-изгоями, по размеру и массе напоминает Землю, а вторая очень похожа по этим параметрам на Нептун.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, когда люди смогут колонизировать Марс и экзопланеты за пределами Солнечной системы. Оказывается, построить колонию на Марсе, как и добраться сюда намного проще, чем сделать то же самое в случае с планетами вне Солнечной системы. И для этого есть свои причины.