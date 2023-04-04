Похожая на Землю планета шлет радиосигналы: она находится всего в 12 световых годах от нас

Астрономы впервые обнаружили существование магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы.

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Изучение необычных радиосигналов, исходящих с планеты, похожей на Землю, которая находится всего в 12 световых годах от нас, показало наличие у нее магнитного поля. Как известно, магнитное поле Земли защищает жизнь на нашей планете от опасного излучения Солнца, пишет Live Science.

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На нашей планете магнитное поле защищает все живые организмы от опасного солнечного излучения, а также способствует появлению ярких полярных сияний. Планеты нашей Солнечной системы также имеют магнитные поля, но до сих пор не было ничего известно о том, имеют ли их каменистые планеты, похожие на Землю, в других звездных системах.

Американские ученые изучили радиосигналы, которые исходят с каменистой экзопланеты YZ Ceti b с помощью радиотелескопа Very Large Array. Оказалось, что эта близкая к нам планета, которая расположена в 12 световых годах от нас, имеет магнитное поле. Таким образом ученые впервые обнаружили наличие магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы.

Американские ученые изучили радиосигналы, которые исходят с каменистой экзопланеты YZ Ceti b с помощью радиотелескопа Very Large Array. Оказалось, что эта близкая к нам планета, которая расположена в 12 световых годах от нас, имеет магнитное поле. Ученые впервые обнаружили наличие магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы Фото: Live Science

Наличие магнитных полей на экзопланетах может говорить о потенциальной обитаемости такого мира. Ведь если такого магнитного поля нет, то частицы звезды просто разрушат атмосферу и жизнь здесь не сможет существовать.

Но ученые считают, что планета YZ Ceti b не может быть обитаемой потому как она очень близко расположена к своей звезде и температура здесь очень высокая. Также экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды с такой скоростью, что год здесь длится всего 2 земных дня.

Но ученые считают, что планета YZ Ceti b не может быть обитаемой потому как она очень близко расположена к своей звезде и температура здесь очень высокая. Также экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды с такой скоростью, что год здесь длится всего 2 земных дня Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

По словам ученых, YZ Ceti b находится настолько близко к своей звезде, что проходит сквозь потоки плазмы, исходящие от нее. Но наличие магнитного поля у планеты способствует тому, что эта плазма отталкивается обратно к звезде, взаимодействует с ее магнитным полем и появляются очень яркие вспышки с выбросами энергии.

Ученые считают, что странными радиосигналами, которые они обнаружили были полярные сияния на звезде, созданные в результате взаимодействия с экзопланетой. По словам Себастьяна Пинеды из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, на планете YZ Ceti b также должны появляться полярные сияния, если на ней есть атмосфера.

В то же время, ученые пока что не на все 100% уверены в том, что полярные сияния на звезде появляются исключительно благодаря взаимодействию с магнитным полем планеты. Возможно эта звезда просто имеет свои уникальные особенности.

На нашей планете магнитное поле защищает все живые организмы от опасного солнечного излучения, а также способствует появлению ярких полярных сияний. Планеты нашей Солнечной системы также имеют магнитные поля, но до сих пор не было ничего известно о том, имеют ли их каменистые планеты, похожие на Землю, в других звездных системах Фото: Live Science

В любом случае обнаружение магнитного поля на планете за пределами Солнечной системы уже является значительным прорывом в исследовании космоса и это еще один шаг для обнаружения потенциально обитаемых экзопланет, считают ученые. Также ученые говорят, что требуется еще серия наблюдений, чтобы полностью подтвердить их новое открытие.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили две новые блуждающие в космосе планеты, которые не связаны ни с одной звездой. Одна из этих планет, которые называют планетами-изгоями, по размеру и массе напоминает Землю, а вторая очень похожа по этим параметрам на Нептун.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, когда люди смогут колонизировать Марс и экзопланеты за пределами Солнечной системы. Оказывается, построить колонию на Марсе, как и добраться сюда намного проще, чем сделать то же самое в случае с планетами вне Солнечной системы. И для этого есть свои причины.